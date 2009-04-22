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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

شورای معتمدین ستاد انتخاباتی موسوی در کردستان تشکیل شد

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در کردستان از تشکیل شورای معتمدین این ستاد در استان خبر داد.

ابراهیم صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: شورای معتمدین ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی با حضور 40 نفر از افراد صاحبنظر و خوشنام استان کردستان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این شورا با حضور چهره های مردمی و صاحب نام کردستان تشکیل شده و قرار است در زمینه های مشاوره و نظارت بر برنامه ها و کارهای اجرای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را یاری نمایند.

دبیر ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کردستان بیان داشت: این شورا یک بازوی نظارتی و مشاوره ای برای ستاد انتخاباتی به شمار می رود و به هیچ وجه در کارهای اجرایی فعالیت نخواهد کرد.

صلواتی خاطرنشان کرد: ریاست این شورا بر عهده آقای عبدالمومن مردوخ یکی از چهره های سرشناس کردستانی و عضو سابق شورای شهر سنندج خواهد بود.

همچنین به گفته صلواتی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کردستان صبح فردا و با حضور" شیرکوند" یکی از کارشناسان اقتصادی دولت اصلاحات افتتاح خواهد شد.

دبیر ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کردستان یادآور شد: مسئولین ستاد های انتخاباتی در اکثر شهرستان های استان تعیین شده و تا آخر هفته نیز معرفی خواهند شد.

صلواتی گفت: برگزاری نشست های مختلف با حضور افراد برجسته و کارشناسان در مسائل گوناگون از جمله مهمترین برنامه های است که صورت جدی در ستاد انتخاباتی موسوی در استان کردستان دنبال می شود. 

کد مطلب 863840

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