به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد سئوالات این مسابقه از متن کتاب "دا"، تولید دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری، استخراج شده و به مناسبت "سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی" و یادبود "پایداری مردم آن سرزمین" برگزار می‌شود.

کتاب "دا" براساس خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای اشغال و مقاومت مردم خرمشهر تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری از جمله آثاری است که در مدت کوتاه انتشارش بسیارمورد توجه طیف وسیعی ازاقشار جامعه به ویژه هنرمندان و منتقدان ادبی قرار گرفت و به چاپ چهلم رسید.

به برندگان مسابقه جوایزی چون کمک هزینه سفر حج، سکه بهار آزادی، احتساب به عنوان آموزش ضمن خدمت و ... اهدا می‌شود. علاقمندان برای دریافت پرسشنامه و شیوه ارسال آن به محل خدمت و یا مراکز آموزش و پرورش محل سکونت مراجعه کنند.

حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در برگزاری این مسابقه مشارکت دارند.