انعقاد قرارداد 3/4 میلیارد تومانی دانشگاه رازی کرمانشاه با وزارت صنایع

محمد مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال 87 قراردادی به مبلغ 3/4 میلیارد تومان با وزارت صنایع منعقد کردیم که چنین رقمی در راستای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه رازی بی سابقه بوده است. همچنین در کنار این قرارداد نزدیک به 20 قرارداد دیگر هم مابین دانشگاه و صنایع دیگر منعقد شده است.

وی در رابطه با بودجه پژوهشی دانشگاه رازی گفت: 10 درصد از بودجه کل جاری دانشگاه صرف فعالیتهای پژوهشی می شود که این مبلغ در سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

رئیس دانشگاه رازی ادامه داد: در راستای دیگر فعالیتهای پژوهشی محققان این دانشگاه در سال گذشته موفق به تولید 154 مقاله ISI و 54 مقاله علمی معتبر شدند. همچنین نزدیک به 9 اختراع توسط مخترعان این دانشگاه به ثبت رسیده است.

وی در رابطه با تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای توسعه پژوهش گفت: تمام تلاش ما این است که دوره تحصیلات تکمیلی را توسعه دهیم تا پایان نامه های بیشتری تولید شود.

خدایی با بیان اینکه پیگیر افزایش اعتبار پژوهشی دانشگاه هستیم گفت: 500 میلیون تومان برای ارتقای پهنای باند اینترنت دانشگاه اختصاص داده ایم.

وی افزود: اخیرا معاونت پژوهشی گزارشی از سال 86 منتشر کرده است که دو شاخص تعداد مقاله نسبت به تعداد اعضای هیئت علمی و تعداد کتابهای ترجمه شده یا تالیف شده نسبت به اعضای هیئت علمی در آن تاثیر گذار هستند که بر اساس این شاخصها دانشگاه رازی جزو 10 دانشگاه برتر کشور است که این نشان دهنده توجه ویژه این دانشگاه به امر پژوهش است.