ارائه سوژه های تحقیقاتی به پژوهشگاهها رشد علمی کشور را افزایش می دهد

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به طور حتم سوژه ها و موضوعات تحقیقاتی فراوانی وجود دارد که پرداختن به آنها در ارتقای سطح علمی کشور تاثیر زیادی دارد.

صدرنژاد ادامه داد: یکی از فعالیتهای مهم پژوهشگاهها تحقیق و پژوهش در زمینه موضوعات تحقیقاتی ارائه شده است و مراکز مختلف می توانند سوژه های خود را جهت تحقیق به پژوهشگاهها ارائه کنند.

وی عنوان کرد: ارائه سوژه های تحقیقاتی به پژوهشگاهها از سوی مراکز مختلف در عین حال که نیاز این مراکز را برآورده می کند، نوعی خدمت به پژوهشگاهها نیز محسوب می شود، زیرا باعث می شود سهم و تاثیر آنها در تولید علم بیشتر باشد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: در همین راستا پژوهشگاه مواد و انرژی نیز از همه سوژه ها و موضوعات تحقیقاتی استقبال می کند و از همه افرادی که این سوژه ها برایشان مطرح شده، می خواهد موضوعات تحقیقاتی خود را جهت تحقیق به این پژوهشگاه معرفی کند.

صدرنژاد خاطرنشان کرد: کاربردی و عملی کردن نتایج تحقیقات ضرورت دارد و لازم است از این نتایج در صنعت استفاده شود.