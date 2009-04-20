اختیارات مجلس برای نظارت بر حج و زیارت محدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر دوشنبه در نشست خبری خود اظهار داشت: اگر بحث الحاق سازمان حج زیارت به سازمان میراث فرهنگی نهایی شود و معاون رئیس جمهور اختیار قانونی هر دو نهاد را داشته باشد، اختیار قانونی مجلس برای نظارت بر سازمان حج و زیارت و حل مشکلات زائران محدود خواهد شد.

وی عنوان کرد: امور حج و زیارت در ایام حج با تشکیل جلسه به هدایت و راهنمایی حجاج می پردازد.

نماینده مردم مشهد گفت: مجلس ترجیح می دهد سازمانهایی که در معاونتهای ریاست جمهوری متمرکز می شود، زیر نظر وزارتخانه ها به فعالیت خود ادامه دهند تا امکان نظارت و سوال از مجلس سلب نشود.



نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس نیز در این نشست خبری بیان داشت: وزارت راه و ترابری برای بهره برداری از باند دوم محور مشهد - تربت حیدریه در سال جاری مصمم است و در جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و ترابری و معاونان اعلام شد که وزارت راه و ترابری مصمم است محور مشهد - تربت حیدریه را امسال به بهره برداری برساند.

حجت الاسلام محمد علی رضایی با بیان این که نمایندگان استان پیگیر عملیات راه سازی جاده های استان هستند، گفت: این جلسه برای بررسی راه های کشور با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و معاونان تشکیل شده بود اما باتوجه به اهمیت محور مشهد - تربت حیدریه این محور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضایی خاطرنشان کرد: وزیر و مدیران ارشد راه و ترابری در این جلسه عنوان کردند اعتبارات امسال هنوز به وزارتخانه ها ابلاغ نشده اما مصمم هستیم این محور را تا پایان امسال آماده بهره برداری کنیم.