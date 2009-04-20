  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

با الحاق به میراث فرهنگی؛

اختیارات مجلس برای نظارت بر حج و زیارت محدود می شود

اختیارات مجلس برای نظارت بر حج و زیارت محدود می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر بحث الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی نهایی شود، اختیار قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد این سازمان و حل مشکلات زائران محدود می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر دوشنبه در نشست خبری خود اظهار داشت: اگر بحث الحاق سازمان حج زیارت به سازمان میراث فرهنگی نهایی شود و معاون رئیس جمهور اختیار قانونی هر دو نهاد را داشته باشد، اختیار قانونی مجلس برای نظارت بر سازمان حج و زیارت و حل مشکلات زائران محدود خواهد شد.

وی عنوان کرد: امور حج و زیارت در ایام حج با تشکیل جلسه به هدایت و راهنمایی حجاج می پردازد.

نماینده مردم مشهد گفت: مجلس ترجیح می دهد سازمانهایی که در معاونتهای ریاست جمهوری متمرکز می شود، زیر نظر وزارتخانه ها به فعالیت خود ادامه دهند تا امکان نظارت و سوال از مجلس سلب نشود. 
 
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس نیز در این نشست خبری بیان داشت: وزارت راه و ترابری برای بهره برداری از باند دوم محور مشهد - تربت حیدریه در سال جاری مصمم است و در جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و ترابری و معاونان اعلام شد که وزارت راه و ترابری مصمم است محور مشهد - تربت حیدریه را امسال به بهره برداری برساند.

حجت الاسلام محمد علی رضایی با بیان این که نمایندگان استان پیگیر عملیات راه سازی جاده های استان هستند، گفت: این جلسه برای بررسی راه های کشور با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و معاونان تشکیل شده بود اما باتوجه به اهمیت محور مشهد - تربت حیدریه این محور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضایی خاطرنشان کرد: وزیر و مدیران ارشد راه و ترابری در این جلسه عنوان کردند اعتبارات امسال هنوز به وزارتخانه ها ابلاغ نشده اما مصمم هستیم این محور را تا پایان امسال آماده بهره برداری کنیم.

کد مطلب 863880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها