برنامه هاي سينمايي تلويزيون نيازمند بازنگري جدي هستند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، مجموعه "سينما چهار" از جمله برنامه هاي شبكه چهار سيما است كه پخش به نسبت طولاني مدتي دارد. از اين مجموعه برنامه تاكنون 2 سري ساخته شده است كه در سري اول محمد حميدي مقدم و در سري دوم مهدي حميديان به عنوان تهيه كننده حضور داشته اند. تفاوت ميان تهيه كنندگان برنامه بروز دو نوع نگاه گوناگون در مجموعه را در پي داشت كه اين تفاوت اساسي هم در ساختار برنامه نمايان بود و هم در انتخاب فيلم ها و تحليل هاي ارايه شده خود را نشان مي داد.

در حال حاضر سري دوم مجموعه "سينما چهار" قسمت هاي پاياني را پشت سر مي گذارد و ساخت سري سوم آن به تهيه كنندگي عليرضا شجاع نوري طي چند هفته آينده آغاز خواهد شد. منطقي ترين راه براي توليد سري سوم اين برنامه، استفاده از تجربيات گذشته، افزايش نقاط قوت و شناخت و رفع نقايص مجموعه هاي قبلي است تا مجموعه اي پوياتر و پرتحرك تر را شاهد باشيم. به خصوص اينكه در حال حاضر ايرادهايي كه بر مجموعه برنامه "سينما چهار" وارد است، شامل ديگر برنامه هاي سينمايي تلويزيون هم مي شود.

برنامه هاي سينمايي كه در حال حاضر در تلويزيون ساخته مي شوند از سه بخش كلي معرفي فيلم و سازنده آن، نمايش فيلم، تحليل و نقد ابعاد مختلف اثر تشكيل مي گردد. هر قسمت از اين نوع برنامه ها، حدود 3 ساعت زمان مي برد كه حدود نيم ساعت به بخش معرفي فيلم و فيلمساز اختصاص دارد. بين يك ساعت و نيم تا دو ساعت نمايش فيلم زمان مي برد و بقيه برنامه را تحليل و نقد فيلم تشكيل مي دهد.

در برنامه "سينما چهار" بخش اول برنامه با حضور مسعود اوحدي به عنوان كارشناس و مجري برنامه به اجرا در مي آيد. اوحدي كه دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد سينما و مدرس دانشگاه است، ابتدا درباره نام فيلم و كارگردان مطالبي را مي گويد و بيشتر مطلب خود را به معرفي آثار قبلي كارگردان، افكار و انديشه هاي او و انگيزه از ساخت اثر معطوف مي كند. هر چند كه اين بخش براي تماشاي فيلم دريچه اي باز مي كند كه به خصوص براي بينندگان غير حرفه اي برنامه بسيار مفيد است، اما آنقدر كش پيدا مي كند كه حوصله تماشاگر سر مي رود و حتي امكان دارد تا پايان اين بخش سري به شبكه هاي ديگر بزند.

شهرام جعفري نژاد منتقد سينما در اين باره اعتقاد دارد:" در برنامه "سينما چهار" زمان اظهار نظر منتقدان و كارشناسان سينمايي بسيار زياد است و بيننده از تماشاي اثر خسته مي شود. نقد پاياني هم زماني پخش مي شود كه در عمل بيننده به ديدن آن نمي نشيند."

مطلب بسيار مهم ديگري كه در اين بخش بسيار آزار دهنده مي نمايد، نوع اجراي گوينده است. مجري گري در وهله اول يك فن است و در وهله دوم نيازمند استعداد ذاتي و چهره و صداي مناسب خدادادي كه وقتي در كنار هم قرار مي گيرند، شرايط مناسبي را براي جذب مخاطب فراهم مي سازد. در "سينما چهار" هر چند كه اوحدي در رشته سينما صاحب دانش و تسلط است، اما اجراي او چنان ضعيف است كه بيننده را كاملا" خسته مي كند. صداي تك آوايي ( مُنو تُن)، چهره بي تفاوت و خواندن پشت سر هم و كتابي متن هيچ بيننده علاقمندي را بيش از 10 دقيقه به خود جلب نمي كند. بهتر بود از وي در بخش كارگرداني و يا كارشناسي ثابت مجموعه استفاده مي شد و يك مجري حرفه اي و آشنا به اين مقوله گويندگي برنامه را انجام مي داد.

علي معلم، سردبير مجله " دنياي تصوير" در اين زمينه مي گويد:" برنامه هاي سينمايي تلويزيون فاقد مجري مناسب هستند. مجري آگاه كه علاوه بر اينكه از فن مجري گري و جذب مخاطب اطلاع دارد به مقوله سينما و مباحث و مسايل مختلف آن تسلط داشته باشد. "

در بخش نخست معرفي فيلم و كارگردان، يك كارشناس هم دعوت مي شود كه درباره فيلم صحبت كند. اما استفاده از كارشناساني كه به نظر مي رسد از جهت انديشه و طرز تلقي كم و بيش يك نگاه ثابت و مشخص را دارند و استفاده از نماهاي به نسبت بسته اين بخش را هم كم اثر مي كند.

احمد طالبي نژاد، منتقد و نويسنده با سابقه سينمايي بر اين باور است: "اين برنامه مي توانست بسيار قابل توجه و مخاطب پسند باشد. اما به جاي اينكه برنامه هنري باشد، قرباني نگاه سياسي دست اندركاران آن شده است. شركت كنندگان در اين برنامه همه چيز را سياسي مي بينند و از يك محصول هنري كاملا" شايسته، يك اثر سياسي مي سازند. اصولا" در اين برنامه نقد بيطرفانه اي از فيلم ها نمي شود و در همه چيز يك نگاه خاص وجود دارد."

بايد توجه داشت كه خواننده يك مجله سينمايي ممكن است ساعتها وقت خود را صرف خواندن مقاله ها و نقدهاي مختلف كند، اما براي تماشاي يك برنامه كه نيازمند تمركز حواس است حتي چند دقيقه هم زياد به نظر برسد. چون برنامه تصويري نيازمند جذابيتي است كه ذهن را اغنا كند و مهمتر اينكه در تماشاي يك برنامه، شخص به طور همزمان بايد چشم و گوش و ذهنش را آماده نگه دارد.

نمايش فيلم جذاب ترين و حتي به تعبيري مهمترين بخش برنامه هاي سينمايي را تشكيل مي دهد. هر چند كه پخش فيلم هم با چند ايراد مهم مواجه است. نخست اينكه انتخاب و پخش فيلم ها از هيچ روند مشخصي برخوردار نيست و با آنكه اين مساله برنامه را با تنوع بيشتري مواجه مي كند اما كليت برنامه را مشوش مي سازد. يعني بيننده يك هفته به تماشاي اثري از چارلي چاپلين مي نشيند و هفته بعد از آن ممكن است يك فيلم آمريكايي اكشن ببيند. اين عدم برخورداري از ايجاد يك روند مشخص در نهايت موجب مي شود، بيننده برنامه را به طور مستمر تماشا نكند و هر از گاهي به آن سر بزند كه به اين ترتيب برنامه هيچ وقت به مخاطب انبوه و فهيم دست نخواهد يافت.

نگاه اكبرنبوي منتقد ، نويسنده و مجري برنامه هاي سينمايي به مشكل مذكور در برنامه سينما 4 اين گونه است: "من نسبت به انتخاب و پخش برخي از فيلم ها انتقاد داشتم. گاهي فيلم هايي در اين مجموعه برنامه پخش مي شد و مورد نقد و بررسي قرار مي گرفت كه فاقد ارزش هاي لازم هنري بود و مناسبت چنداني با كليت برنامه نداشت."

اما طالبي نژاد در اين مورد نظر متفاوت دارد : "به عقيده من تنوع موجود در ميان فيلم هايي كه از اين برنامه پخش شد، از جهاتي لازم و مفيد است. بايد در نظر داشته باشيم برنامه در جامعه اي پخش مي شود كه بيشتر افراد آن از فرهنگ سينمايي برخوردار نيستند. يعني تماشاگران عادت ندارند به سينما بروند يا فيلم هاي تاريخ سينما را به طور مرتب تماشا كنند. اينكه برنامه بخواهد فيلم هايي را بر مبناي ژانر يا تئوري مولف پخش كند، مطلب پسنديده اي است. اما تنوع بيشتر در پخش فيلم هاي سينمايي به جذب مخاطب كمك مي كند."

جعفري نژاد نيز با تاكيد براينكه خود درگير توليد اين گونه برنامه ها بوده در اين مورد مي گويد : " با توجه به شرايطي كه در تلويزيون وجود دارد و با توجه به اين كه نگاه و سليقه مديران پخش با هم بسيار متفاوت است، نمي توان از تهيه كننده اين گونه برنامه ها انتظار داشت كه يك دوره خاص از فيلمسازي يا حتي فيلم هاي يك كارگردان يا ژانر معيني را ارايه كند. چون برنامه ريزي هاي تهيه كننده هميشه با مشكل مواجه مي شود. "

بخش سوم برنامه هاي سينمايي كه شامل نقد و بررسي ابعاد مختلف فيلم است، كمترين جذابيت را براي مخاطب دارد. زيرا در اين بخش منتقدان فيلم جاي آنكه به تحليل منصفانه از اثر بپردازند و با صحبت درباره زير ساخت هاي فيلم، ذهن مخاطب را با جنبه هاي پنهان مضمون آشنا سازند، درباره مطالبي از فيلم صحبت مي كنند كه هم براي مخاطب عام قابل فهم نيست و هم مخاطب خاص را جذب نمي كند. چون صحبت كردن درباره مسايل بديهي و روشن فيلم كه در نماها مشخص است يا تاثير موسيقي بر ريتم از اهميت چنداني براي مطرح شدن در يك برنامه عمومي و غير تخصصي در رسانه ملي برخوردار نيست. در حالي كه اگر درباره انگيزه هاي ساخت فيلم ( بي آنكه فيلم به سوي معرفي يك نظام فكري يا سياسي خاص تمايل پيدا كند ) و مضمون كلي نهفته در اثر صحبت شود يا حتي اشاره هايي به ژانر فيلم و اينكه اصولا" ژانر مورد نظر چه خصوصياتي دارد و نمادهاي حضور اين ژانر در فيلم چه صحنه ها و تصاويري است، براي بيننده مفيدتر و جالب تر خواهد بود.

البته لازم به ذكر است كه همه قسمت هاي برنامه هاي سينمايي شامل اين ضعف ها و بي توجهي ها نيست و بعضي از قسمت هاي مجموعه جذاب تر و بعضي ديگر بي كيفيت ارايه مي شود. اما در مجموع بيشتر قسمت هاي مجموعه برنامه "سينما چهار" و البته بيشتر برنامه هاي سينمايي تلويزيون اين مشكلات را در خود دارند.

با همه آنچه كه گفته شد، نبايد از ياد ببريم كه وجود چنين برنامه هايي براي تلويزيون ضروري است. زيرا برنامه هاي سينمايي دريچه اي به روي مخاطب خود مي گشايد كه از وراي آن بتواند مجموعه اي از فيلم هاي خوب جهان را به تماشا بنشيند و حتي الگويي در برابر او قرار بدهد كه از وراي آن بتواند فيلم هاي بي ارزش و با كيفيت را از هم بازشناسد. اما چه بهتر اين برنامه ها به طريقي ساخته شود كه شخصي مانند هوشنگ گلمكاني (دبيرشوراي نويسندگان مجله تخصصي " فيلم " ) نگويد به جز فوتبال هيچ يك از برنامه هاي تلويزيوني را تماشا نمي كند!