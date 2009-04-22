راه اندازی شبکه اجتماعی توسعه دانش در کشور

دکتر کورش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر طرح شبکه توسعه فناوری، دانش و اطلاعات (تفدا) را یک شبکه اجتماعی همانند فیس بوک (Facebook) دانست و گفت: شبکه های اجتماعی یک طرح زیر بنایی (Platform) است که از طریق آن کاربر می تواند برای خود صفحه شخصی طراحی کند و یا در گروههای دیگر عضو شود.

وی دوست یابی را ماموریت اکثر شبکه های اجتماعی ذکر کرد و افزود: اکثر این شبکه ها به دلیل داشتن مسایل مختلف با فیلترینگ مواجهند. از سوی دیگر با بررسی هایی که انجام دادیم تعداد شبکه های اجتماعی که در زمینه هایی غیر از دوست یابی باشند بسیار محدود است.

خسروی سایت "cofimom" در کشور انگلیس و "muxlim" در آمریکا را از معدود شبکه های اجتماعی دانست که در زمینه هایی غیر از دوست یابی فعال هستند و اظهار داشت: با توجه به رویکرد کشور در حوزه فناوری اقدام به راه اندازی "شبکه اجتماعی توسعه فناوری، دانش و اطلاعات" به آدرس www.tafda.org کردیم تا کاربران بتوانند با به اشتراک گذاشتن تجارب و فعالیت های علمی با یکدیگر در زمینه توسعه تکنولوژی تبادل اطلاعات کنند.

مدیر عامل موسسه "محیط گفتمان سوم" با تاکید بر اینکه تاکنون در این شبکه 70 گروه علمی تشکیل شده است، ادامه داد: این گروه ها در حوزه هایی چون فناوری اطلاعات (IT)، پنوماتیک، روباتیک، اتوماسیون، پزشکی و در حوزه بیوتکنولوژی فعال است.

وی راه اندازی این شبکه را گامی در جهت ایجاد توسعه جنبش "متن باز" ذکر و خاطرنشان کرد: فعال شدن این شبکه در حوزه های یاد شده محققان را قادر ساخته است تا به دور از قیدهای قانونی مانند ثبت پتنت به راحتی به مرزهای دانش دسترسی یابند.

خسروی ایجاد شبکه های کوچکتر در این شبکه را از قابلیتهای این شبکه نام برد و ادامه داد: در حال حاضر این شبکه های کوچک در دانشگاههایی چون صنعتی شریف و صنعتی اصفهان راه اندازی شده اند.

وی توسعه فناوری را از اهداف این شبکه های کوچک دانست و به مهر گفت: علاوه بر این برخی شرکتهای بزرگ بین المللی کشور چون "ایرسا" در زمینه IT و شرکت گسترش مواد مغناطیسی "تابان" در زمینه تولید سرامیکهای مغناطیسی در این شبکه های کوچک عضو شدند تا با ارتباط با این مراکز همکاریهای متقابل علمی را داشته باشند.

مجری طرح "تفدا" از اجرای برنامه آموزشی کارآفرینی در این شبکه خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر این در حوزه هایی که در مرز دانش قرار دارند نیز اقداماتی صورت گرفته است به گونه ای که امید می رود شبکه نانو نیز دراردیبهشت ماه راه اندازی شود.

خسروی همچنین ایجاد اتاقهای بحث و گفتگو را از قابلیتهای دیگر این شبکه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: این اتاقهای برای هر کدام از حوزه های علمی ایجاد شده و هر کدام از این اتاقها دارای مدیری است که در صورت بروز هرگونه رفتار غیر اخلاقی عضویت آنها از سوی مدیر لغو می شود.