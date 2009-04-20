به گزارش خبرنگار مهر، حکمت ارگاشف که در نشست خبری صبح روز دوشنبه با خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما سال قبل نتایج بسیار خوبی کسب کرد اما پس از آن دوران سختی را پشت سرگذاشته است.

وی اضافه کرد: سپاهان هم دو سال پیش نایب قهرمان آسیا شده بود اما در فصل گذشته در نتیجه گیری دچار افت شد. همین اتفاق امسال برای ما رخ داده است ولی در بازیهای آینده این مشکلات را جبران می کنیم.

سرمربی تیم بنیادکار ازبکستان خاطر نشان کرد: هنوز چیزی از دست نداده ایم و می توانیم با موفقیت در دیدارهای آینده شانس صعودمان به مرحله بعد را افزایش دهیم.

وی در مورد دیدار گذشته تیمش با تیم سپاهان اظهار داشت: آنها در خط حمله بسیار خوب بودند و به دلیل اینکه خط دفاع و هافبک ما نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند تعویض‌هایی را انجام دادیم و توانستیم از شکست نجات یابیم.

حکمت ارگاشف در مورد دیدار عصر روز سه شنبه تیمش برابر سپاهان تصریح کرد: امروز هر دو مربی شناخت کاملی از تیمهای حریف دارند و قطعا در بازی فردا عملکرد بهتری را نسبت به دیدار رفت از سوی هر دو تیم شاهد خواهیم بود. ما سعی می کنیم بازی زیبا و تماشاگرپسندی را ارائه داده و در این دیدار نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

وی در مورد عملکرد ریوالدو در دیدارهای اخیر اظهار داشت: تیمهای حریف از عملکرد این بازیکن شناخت کاملی دارند و با چندین بازیکن ضمن پرس وی راه‌های حرکتی اش را مسدود می کنند اما ما برنامه ویژه‌ای داریم تا شرایط را برای آزادی عمل هر چه بیشتر ریوالدو فراهم کنیم.

سرمربی تیم فولاد بنیادکار ازبکستان در پایان گفت: شانس پیروزی ما در این دیدار 50 درصد است اما تلاش می کنیم شانس موفقیتمان را افزایش دهیم.

در این نشست گوش کلیف بازیکن تیم ازبکستان هم حضور داشت که در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وضعیت این گروه اظهار داشت: در این گروه تیم ضعیفی وجود ندارد و همه در شرایط مساوی هستیم به همین دلیل شانس ما برای پیروزی در هر دیدار 50 درصد است.