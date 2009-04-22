مخترعان خراسان رضوی اعتبار پژوهش و نوآوری دریافت می کنند

محمد هنگوال در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بنیاد ملی نخبگان در راستای انجام رسالت خویش مبنی بر برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی از نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیری و پشتیبانی از نخبگان را در راستای تولید علم، ارتقای فناوری، توسعه علمی و متوازن کشور به تدوین آئین نامه اجرایی انتخاب و پشتیبانی از مخترعان برگزیده جهت تخصیص اعتبار پژوهش و نوآوری پرداخته است.

مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان تصریح کرد: ثبت اختراع، تایید علمی آن و همچنین ارائه پیشنهاد تجاری سازی، تهیه مدل اولیه و تفصیلی به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و در نهایت اعلام نتیجه به بنیاد ملی نخبگان مراحل انتخاب برگزیدگان و دریافت اعتبار است.

هنگوال بیان داشت: طرح ها و اختراعات بر اساس امتیاز در سه سطح 1، 2 و 3 با توجه به میزان ارزش افزوده اقتصادی، نوآوری اختراع در سطح بین المللی، طول عمر فناوری، نحوه تدوین و مستند سازی و امکان بهره برداری از اختراع در شرایط کنونی علمی – فناوری و اقتصادی کشور انتخاب می شوند.

وی گفت: پارک علم و فناوری خراسان به عنوان ناظر اجرای طرح های اختراعی و نوآورانه تاکنون تعداد 14 طرح اختراع در سطح 3 جهت استفاده از اعتبارات بنیاد ملی نخبگان و نظارت بر هزینه کرد به پارک علم و فناوری خراسان ارجاع شده است.