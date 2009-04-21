900 میلیارد ریال برای احداث مصلا در کشور اختصاص یافت

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگا مهر در اردبیل اظهار داشت: با اختصاص این میزان اعتبار در سال جاری شاهد تکمیل مصلاهای نیمه تمام و نیز احداث مصلاهای جدید در سطح کشور خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص 170 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فعالیتها و برنامه ‌های فرهنگی، افزود: این اعتبار در مناطق و استاهای مرزی کشور هزینه می شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس اضافه کرد: اختصاص این میزان اعتبارات، نشان دهنده توجه ویژه دولت و مجلس به توسعه برنامه های فرهنگی، دینی و اعتقادی مردم بوده و بی شک تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال برای ساماندهی گلزار شهدای کشور در مجلس، بیان داشت: مجلس به این لایحه نیز به دلیل تعدد پروژه های ساماندهی گلزار شهدا توجه بیشتری نشان داده است.

اسماعیلی در پایان با بیان اینکه از امسال جانبازان پنج تا 25 درصد نیز حقوق دریافت خواهند کرد، یادآور شد: مجلس با آگاهی کامل از مشکلات جانبازان، مصمم است با تدوین یک طرح جامع این مشکلات را مرتفع کند.