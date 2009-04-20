به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتصد و پنجمین سال تولد حضرت نظام‌الدین اولیاء همایشی به همت درگاه نظام الدین اولیاء توسط خواجه حسن ثانی نظامی در خواجه هال هندوستان برگزار شد.

در ابتدای این همایش، خواجه حسن ثانی نظامی گفت: این سمینار همزمان با سالروز ولادت حضرت خواجه نظام‌الدین اولیاء که 705 سال از ولادت ایشان سپری می‌شود برگزار ‌می‌گردد و در مدت دو روز جمعی از اندیشمندان و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی درباره وی و شاگردان و مرید او امیرخسرو دهلوی به سخنرانی و مقاله خوانی خواهند داشت.

دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی ایران در این سمینار طی سخنانی گفت: یکی از طبقاتی که نامشان همواره در تاریخ هند زنده مانده است، عرفای بزرگ هند بوده‌اند. تمام شخصیت‌های بزرگی همچون خواجه معین الدین چشتی، علی بن عثمان هجویری صاحب کشف المحجوب، خواجه اشرف جهانگیر سمنانی صاحب لطایف اشرفیه و خواجه نظام الدین اولیاء و دیگر عرفای سلسلة چشتیه مثل بابا فرید گنج شکر که از جمله عرفای بزرگ دین بودند همه ساله مریدان و علاقمندان به عرفان اسلامی برای آنان بزرگداشت می‌گیرند و رمز ماندگاری این شخصیت‌های بزرگ بعد از ایمان به خدا، خدمت به خلق بوده که این موضوع همواره در ملفوظات آنها آشکار گردیده و رمز ماندگاری آنان در طول تاریخ بوده است.

نجفی افزود:خواجه نظام الدین اولیاء کتابهای ارزشمندی را به رشته تحریر در آورد که از جمله آنها فوائد الفواد، راحة‌المحبین، فضل‌الفواد و سیرالاولیاء می‌باشد.کتاب"فوائد الفواد"که ملفوظات نظام‌الدین اولیا است توسط عارف بزرگ امیرحسن سجزی که به "سعدی هند" نیز اشتهار داشته است، جمع‌آوری گردید. امیرخسرو دهلوی شاگرد و مرید وی که به "طوطی هند" معروف است و خود نیز دارای آثار بیشماری است، همواره اظهار می‌داشت که ای کاش همه آثار من از امیرحسن سجزی بود و تنها کتاب"فوائد الفواد"او از من بود. این کتاب را خواجه حسن نظامی به زبان اردو ترجمه کرد و یکی از کتابهای ارزشمندی است که به ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیاء اختصاص یافته و اطلاعات دقیقی را در معرفی مشایخ چشتیه ارائه داده است. براین اساس جا دارد از جناب خواجه حسن ثانی نظامی برای احیاء این اثر ارزشمند تشکر کنیم.

رایزن فرهنگی ایران در بخش دیگری گفت: کتاب "فوائدالفواد" برای کسانی که اهل سلوک هستند راه را نشان می دهد، شخصیتی مثل خواجه نظام‌الدین اولیاء که سلاطین به دیدار او می‌آمدند و علیرغم درخواست‌های مکرّر آنها از تقرّب آنان دوری می‌کرد نهایت تواضع را به خلق خدا داشت. وی معتقد است در مسیر سلوک که انسان می‌خواهد به خدا برسد سه نکته را از جمله صبر و بردباری، رضایت خداوند متعال و توکل به خداوند متعال سالک باید توجه داشته باشد.

نجفی گفت: من یقین دارم دستورات دینی که اکثر مشایخ عرفا به مردم تعلیم می دادند همه آنها به قطب‌العارفین حضرت علی(ع) می‌رسد.

در این سمینارجمعی از شخصیت های علمی، فرهنگی و مذهبی از جمله خواجه حسن ثانی نظامی سجاده‌نشین درگاه عالیه نظام‌الدین اولیاء، دکتر شریف حسین قاسمی استاد برجسته زبان فارسی، دکتر عزیزالدین حسین استاد تاریخ دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، دکتر صدیق الرحمان قدوائی رئیس موسسه آکادمی غالب، حکیم اقبال احمد از اطبای معروف طب سنتی در دانشگاه همدرد و جمع کثیری از پیروان و مریدان درگاه نظام الدین اولیاء شرکت داشتند.