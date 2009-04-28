خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر : این کتاب که برش پنجساله برنامه‌ها از چشم‌انداز 1404 است با مقدمه‌ای از محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری آغاز می‌شود و در ادامه به پیام وزیر ارشاد و پیشگفتار می‌پردازد.

مطالب کتاب در چهار بخش طبقه‌بندی شده که هر بخش شامل مجموعه مقاله‌هایی است. بخش اول با عنوان "درآمدی بر نظریه دانشگاه تمدن‌ساز" شامل مباحثی چون "دانشگاه تمدن‌ساز؛ ضرورت تاریخی عصر جدید" به قلم دکتر علی آدمی ابرقویی و "علم، دانشگاه و تمدن‌سازی" به قلم میرحواس احمدزاده است.

بخش دوم با عنوان "مبانی اهداف، راهبردها و برنامه‌های فرهنگی دانشگاه تمدن‌ساز" به مبانی نظری، مبانی قانونی و چالشهای فرهنگی در حوزه آموزش عالی می‌پردازد. "مبانی قانونی" شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب اسلامی، قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

بخش سوم با عنوان "هدف غایی و چشم‌انداز معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری" به معرفی بخش‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، اداره کل امور فرهنگی و پژوهشکده‌ مطالعات فرهنگی و اجتماعی) و ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در امور فرهنگی شامل هدف غایی و چشم‌انداز بیست ساله می‌پردازد.

بخش چهارم نیز با عنوان "نظام اهداف، راهبردها و برنامه‌های پنج ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی" به اهداف و مأموریت‌ها، جداول راهبردها و برنامه‌های فرهنگی معاونت و دانشگاهها می‌پردازد.