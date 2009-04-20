- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: کاهش مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه، اساسی‌ترین هدف این سازمان است. حجت‌الاسلام زین العابدین روحانی‌نیا در جمع طلاب و روحانیون خراسان شمالی مقیم در حوزه علمیه قم افزود: در دنیای امروز و با توجه به افکار پوچ و بیهوده غرب و نظام‌های سلطه‌گر دنیا، مردم روحانیون و دنیای اسلام را بهترین مامن خود می‌دانند. وی افزود:کاهش مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه، اساسی‌ترین هدف سازمان است.

- حجت‌الاسلام زین العابدین روحانی‌نیا همچنین در جمع طلاب و روحانیون خراسان شمالی مقیم در حوزه علمیه قم افزود: در دنیای امروز و با توجه به افکار پوچ و بیهوده غرب و نظام‌های سلطه‌گر دنیا، مردم روحانیون و دنیای اسلام را بهترین مامن خود می‌دانند. مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، قرآن کریم را از برکات الهی و کتاب راهنما برای انسان‌ها دانست و گفت: مربیان، حافظان و قاریان قرآن کریم باید قدر و منزلت خود را بدانند، چون الگو و راهنمای دیگران هستند.

- حجت الاسلام جمال یاری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان در نشست کارشناسان دارالقرآن الکریم استان اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی می خواهند در کشورمان، فقط ظاهر قرآن حفظ شود اما آموزه های دینی به ما یاد داد که باید مفاهیم قرآن کریم را بیاموزیم و ترویج کنیم. وی خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان ما باید همه امور کشور را بر اساس آموزه های دینی و قرآنی به عهده داشته باشند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بازدید از مرکز قرآنی "ام ابیها" ی شهرستان میانه با اشاره به نقش قرآن در سرنوشت انسان گفت: ترویج معنویت به ویژه از مسیر قرآن و معارف ژرف اسلامی اثرات زیبا، شگرف و ماندگاری در زندگی انسان به جا می گذارد. در این بازدید حجت الاسلام حمید عظیمی با اشاره به هدف تربیت نیروی متخصص و متعهد قرآنی، نشر معارف روحبخش الهی و رواج فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف با آموزش های مرتبط همچنین ژرف اندیشی در مورد قرآن و مجهز شدن متولیان امور قرآنی به دانش و آگاهی بالا را ضروری دانسته، گفت: تعلیم و تعلم تفسیر قرآن کریم و آشنا سازی مردم به ویژه جوانان با معارف قرآنی زمینه ساز مبارزه با فرهنگ بیگانه است.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست معاونین اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان و گلستان که صبح امروز در مازندران برگزار شد، گفت: همه جای کشور اسلامی حتی کنار سواحل دریا هم باید اسلامی باشد تا اقتدار نظام اسلامی حفظ شود. حجت‌الاسلام ناصر شکریان در نشست هم‌اندیشی طرح سالم‌سازی سواحل گفت: با توجه به فضایی که در دولت نهم است کارهای بسیار مثبتی می‌توان در راستای فعالیت‌های فرهنگی در طرح دریا انجام داد. وی افزود: همه جای کشور اسلامی حتی کنار سواحل دریا هم باید اسلامی باشد تا اقتدار نظام اسلامی حفظ شود. مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: حتی در شهرک‌های خصوصی ساحلی هم باید مسائل اسلامی حفظ شود و خصوصی بودن آنها نمی‌تواند جواز بی‌قید و بندی آنان باشد.