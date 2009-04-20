اسکواش بازان مازندران ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، پیام امیری بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای هیئت اسکواش مازندران بر تشکیل کمیته فنی در هیئت تاکید کرد و اظهار داشت: بازیکنان مستعد و دارای پتانسیل از لحاظ فنی برای حضور در مسابقات ساماندهی شوند.

وی افزود: با شناسایی، ساماندهی و سطح بندی بازیکنان استان می توان در اعزام چندین تیم به مسابقات به درستی و اسرع وقت اقدام کرد.

امیری با اشاره به اینکه در سال جاری از هیچ گونه تخلفی چشم پوشی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: روسای هیئت شهرستانها در ارائه گزارشات به کمیته انضباطی فعالتر عمل کنند.

وی فعالیت کمیته انضباطی را تنها تنبیه و جریمه ندانست و تصریح کرد: در آئین نامه مزبور شرایطی نیز برای تشویق ورزشکاران در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته انضباطی هیئت اسکواش مازندران از عدم راه اندازی این رشته ورزشی در غرب استان انتقاد کرد و گفت:‌ ورزش مفرح و شاداب اسکواش می تواند در غرب استان به دلیل توریست بودن این منطقه توسعه مناسبی داشته باشد.