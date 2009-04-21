  1. استانها
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

43370 میلیون ریال تسهیلات در امور دام سلسله جذب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله از جذب 43 هزار و 370 میلیون ریال در بخش امور دام این شهرستان خبر داد.

علی احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان سلسله اظهار داشت: با جذب این میزان تسهیلات اشتغالزایی 10 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت سالانه بیش از 360 هزار قطعه در این شهرستان احداث می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در قالب این تسهیلات بانکی اعتبار لازم برای احداث یک واحد پرورش بلدرچین به ظرفیت 50 هزار قطعه در سال، دو واحد گاوداری صنعتی به ظرفیت 70 راس و خرید 250 راس گاو شیری تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله خاطر نشان کرد: با جذب این میزان تسهیلات اشتغالزایی و راه اندازی واحد های یاد شده بیش از 57 نفر از مردم این شهرستان دارای شغل خواهند شد.

