43370 میلیون ریال تسهیلات در امور دام سلسله جذب شد

علی احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان سلسله اظهار داشت: با جذب این میزان تسهیلات اشتغالزایی 10 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت سالانه بیش از 360 هزار قطعه در این شهرستان احداث می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در قالب این تسهیلات بانکی اعتبار لازم برای احداث یک واحد پرورش بلدرچین به ظرفیت 50 هزار قطعه در سال، دو واحد گاوداری صنعتی به ظرفیت 70 راس و خرید 250 راس گاو شیری تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله خاطر نشان کرد: با جذب این میزان تسهیلات اشتغالزایی و راه اندازی واحد های یاد شده بیش از 57 نفر از مردم این شهرستان دارای شغل خواهند شد.