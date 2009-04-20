به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران افزود: پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی ماهان نیز از فردا سه شنبه در فرودگاه دشت ناز ساری راه اندازی می شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جاده دسترسی فرودگاه ساری خواستار تسریع در عملیات ساخت این جاده مهم شد.

مدیرکل فرودگاههای مازندران همچنین با اشاره به نیاز فرودگاه ساری به تملک اراضی حاشیه فرودگاه به جهت نصب دستگاه کمک ناوبری از مدیریت ارشد استان خواهان مساعدت در این خصوص شد.

سید محمد کریمی، استاندار مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: مسئولین باید در جهت توسعه استان جدی باشند.

وی با ابراز رضایت از توسعه فرودگاههای مازندران تصریح کرد: با نگاه بر تاکید مسئولین کشوری در خصوص توسعه فرودگاه رامسر مسئولین باید تمام تلاش خود را نیز به کار گیرند.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حمل و نقل هوایی در خصوص تسریع در احداث جاده دسترسی این فرودگاه تاکید کرد.

به گزارش مهر، اعضای شورای حمل و نقل مازندران همچنین از پروژه های احداث شده و در دست احداث فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری بازدید کردند.