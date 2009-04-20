یک و نیم میلیون مسافر در محور راه آهن شمال جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فرهاد ظهور پرواز بعد ازظهر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران در فرودگاه ساری اظهار داشت: این میزان جابجایی نسبت به سال قبل از آن با توجه به تعداد مسافران جابجا شده در آن سال معادل پنج درصد افزایش داشته است.

وی بیشترین مسافر جابجا شده در محور راه آهن شمال را مربوط به اسفند ماه به میزان 197 هزار و 730 نفر و کمترین مسافر جابجا شده نیز متعلق به مهرماه به میزان 113 هزار و 604 نفر اعلام کرد.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: افزایش تعداد مسافران محور راه آهن شمال در سال گذشته نسبت به سال 86 به میزان 85 هزار نفر به جهت راه اندازی قطار مسافربری ساری به مشهد از بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد مسافران جابجا شده توسط راه آهن شمال در سالهای 86 و 85 به ترتیب به میزان یک میلیون و 504 هزار و 529 نفر و یک میلیون و 316 هزار و 388 نفر بوده است.

به گفته ظهور پرواز، راه آهن شمال هم اکنون دارای شش قطار مسافربری جهت جابجایی مسافران بوده که قطارهای تهران - گرگان، تهران - ساری، تهران - فیروزکوه و گرگان پل سفید به صورت روزانه و قطارهای تهران مشهد با هفته ای سه سرویس به صورت رفت و برگشت عاشقان ثامن الحجج را جابجا می کند.

مدیرکل راه آهن شمال عنوان کرد: راه آهن شمال روزانه ظرفیت جابجایی حدود پنج هزار مسافر را دارد.