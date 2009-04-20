به گزارش خبرگزاری مهر، "میکائیل اشیندلگر" وزیر خارجه اتریش در گفتگو با رادیو "او آر اف" این کشور از آلمان و سه کشور اروپایی دیگر برای تحریم کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل در ژنو انتقاد کرد.

وی ادامه داد: اقدام آلمان، ایتالیا، هلند و لهستان در تحریم نشست دوربان 2 علامت خوبی از سوی اتحادیه اروپا نیست.

این مقام اروپایی اضافه کرد: اعضای اتحادیه اروپا نباید تسلیم تندروها شده و در مبارزه با نژادپرستی سست شوند.

وی درباره دلیل حضور اتریش در نشست دوربان 2 گفت: لازمه پیوستن به مذاکرات حضور در آنهاست.

"آلکساندر یاکوونکو" معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز اقدام بعضی کشورهای غربی در تحریم کنفرانس دوربان 2 را فرار از چالش های پیش روی جامعه جهانی در ارتباط با نژادپرستی اعلام کرد.

این مقام روس، پیش نویس بیانیه پایانی این نشست را حاصل توافق اعضای شرکت کننده و منصافه عنوان کرد.

دومین نشست ضدنژادپرستی تحت عنوان کنفرانس دوربان 2، با حضور چهار هزار سازمان مردم نهاد مخالف نژاد پرستی از روز دوشنبه 31 فروردین در شهر ژنو آغاز شده و تا سوم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن به این بهانه که کنفرانس یاد شده نیز مانند نشست قبلی آن در دوربان آفریقای جنوبی در سال 2001 به آوردگاهی برای انتقاد از صهیونیستها تبدیل خواهد شد در صدد تدوین پیش نویسی جدید برآمدند که با شکست مواجه شد.

در کنفرانس سال 2001 سازمانهای مردم نهاد حقوق بشر، صهیونیسم را معادل نژادپرستی دانستند، اما به دلیل تهدید آمریکا برای خروج از نشست، در سطح رسمی کشورها نتوانستند انتقاد تندی از رژیم صهیونیستی داشته باشند.