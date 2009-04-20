به گزارش خبرنگار مهر در بابل، غلام علی دشتی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه تمرین بازیکنان این تیم در جمع خبرنگاران درمورد وضعیت این باشگاه مردمی اظهار داشت: دریای مازندران که سابقه طولانی 30 ساله در کشور دارد با رویکرد فرهنگی و ورزشی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و مدرسه فوتبال فعالیت می‌کند.

وی هدف مسئولان باشگاه را از ابتدا توجه به تیمهای پایه دانست و افزود: با توجه به دلسوزی مسئولان ورزش شهرستان بابل به‌ ویژه هیئت مدیره باشگاه دریا حضور تیم دریا در لیگ برتر خالی است.

دشتی ابراز امیدواری کرد: با تلاش مسئولان این خلا در آینده حل شود و بابل برای نخستین بار نماینده لیگ برتر در کشور خواهد شد.

مدیرعامل دریای مازندران با بیان اینکه این تیم در سوپر لیگ استان در رده سنی بزرگسالان به عنوان قهرمانی رسید، یادآور شد: تیم امید دریای مازندران نیز به مرحله دوم رقابتهای لیگ کشور صعود کرد و 10 اردیبهشت سال جاری به ‌صورت دوره ‌ای با تیمهای نفت و گاز گچساران، استقلال ماهشهر و پردیس قم در گروه دوم قرار دارد.

این مسئول تنها مشکل بزرگ فوتبال مازندران را عدم اسپانسر و حمایت مالی اعلام و عنوان کرد: این استان در زمینه فوتبال دارای استعداد و ستاره‌های درخشان ورزشی است و عدم حمایت مالی باعث شده تا از داشتن نماینده با توجه به بزرگان این رشته در لیگ حضور نداشته باشیم.