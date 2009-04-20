به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جمعی از کارکنان دامپزشکی یزد در دیدار با معاونت سیاسی امنیتی استانداری یزد، دلایل مخالفت خود را با طرح افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعلام کردند.

این عده از کارکنان شبکه دامپزشکی استان یزد در دیدار با عبدالرسول دوران ضمن ابراز نگرانی‌ از این طرح، با ارائه دلایلی، اجرای این طرح را گام نهادن در مسیر نابودی سرمایه‌ های دامی کشور اعلام کردند.

علی محمدی به عنوان نماینده این جمع با اشاره به انگیزه‌های طراحان این موضوع که با سوء استفاده و برجسته نمایی عناوینی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی این طرح را مطرح کردند،‌ اظهار داشت: این پیشنهاد در حالی مطرح می ‌شود که سازمان دامپزشکی یکی از پیشگامان خصوصی سازی در کشور است.

وی عنوان کرد: سازمان دامپزشکی در حال حاضر 100 درصد بخش دارو و درمان و خدمات بخش طیور و 60 درصد بخش خدمات دام کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

محمدی بیان داشت: از دیدگاه کارکنان دامپزشکی استان یزد، تصویب این طرح نتیجه‌ ای جز تضعیف وظیفه حاکمیتی دولت و دامپزشکی در بخش تامین و ارتقا بهداشت عمومی جامعه و گام نهادن در مسیر نابودی سرمایه‌ های دامی به عنوان دومین بخش اقتصادی پس از صنعت نفت که بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص داده، ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد نیز پس از این نشست در مورد بررسی و پیگیری این موضوع از طریق نهادهای مربوط قول مساعد داد.