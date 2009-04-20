قلعه نویی و مایلی کهن سه شنبه به کمیته انضباطی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که طی هفته اخیر پیرامون امیر قلعه نویی و محمد مایلی کهن رخ داده است، این دو علیه یکدیگر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کردند.

به دنبال صدرو بیانیه محمد مایلی کهن علیه قلعه نویی و اظهاراتی که قلعه نویی در مورد سرمربی تیم ملی فوتبال داشت، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از طرح شکایت این دو علیه یکدیگر خبر داد و گفت: آقایان مایلی کهن و قلعه نویی روز سه شنبه هفته آینده به طور جداگانه و در دوساعت مختلف به این کمیته دعوت شده اند تا از خود دفاع کنند.