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۳۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۳۷

به دنبال شکایت از یکدیگر ؛

قلعه نویی و مایلی کهن سه شنبه به کمیته انضباطی می روند

قلعه نویی و مایلی کهن سه شنبه به کمیته انضباطی می روند

دو چهره خبرساز فوتبال ایران در روزهای اخیر به دنبال شکایت از یکدیگر باید برای دفاع از خود به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که طی هفته اخیر پیرامون امیر قلعه نویی و محمد مایلی کهن رخ داده است، این دو علیه یکدیگر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کردند.

به دنبال صدرو بیانیه محمد مایلی کهن علیه قلعه نویی و اظهاراتی که قلعه نویی در مورد سرمربی تیم ملی فوتبال داشت، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از طرح شکایت این دو علیه یکدیگر خبر داد و گفت: آقایان مایلی کهن و قلعه نویی روز سه شنبه هفته آینده به طور جداگانه و در دوساعت مختلف به این کمیته دعوت شده اند تا از خود دفاع کنند.

کد مطلب 864158

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