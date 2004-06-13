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۲۴ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷

بعد از 18 سال تحمل درد و رنج

قهرمان تيراندازي كشور به خيل شهيدان پيوست

جانباز شهيد حسين قرباني مطلق، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج، به جمع دوستان و برادر شهيدش پيوست و شهر قم را از عطر شهادت لبريز ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، شهيد حسين قرباني مطلق، فرزند مرحوم عبدالحسين قرباني مطلق، جانباز 70 درصد،‌ در سال 66 در منطقه عملياتي شلمچه قطع نخاع شد و به درجه جانبازي نايل آمد. وي پس از 18 سال صبر و تحمل رنج و سختي، سرانجام به خيل شهيدان پيوست و لباس زيباي شهادت را همچون برادر شهيدش، بر اندام پوشيد.

پيكر پاك شهيد جانباز حسين قرباني مطلق، در ميان خيل عظيم تشييع‌كنندگان كه ذكر اباعبدالله لحسين(ع) بر لب داشتند و بر سر و سينه مي‌زدند، از مسجد امام حسن عسكري(ع) به سمت حرم مطهر فاطمه معصومه(س) تشييع شد و پس از اداي نماز بر جنازه پاكش به سوي همسنگران شهيدش در گلزار علي‌بن جعفر(ع) رهسپار شد.

شهيد قرباني مطلق چندين سال به عنوان قهرمان تيراندازي كشور توانست مدال طلاي تيراندازي را كسب نموده و 2 سال به اردوي تيم ملي دعوت شد. پزشكان به علت عارضه قطع نخاع و عفونت زياد بدن، يك پاي او را قطع كردند كه اين عارضه تا پايان زندگي همراه وي بود و سرانجام منجر به شهادت او شد.

گفتني است مراسم بزرگداشته اولين شب شهادت شهيد قرباني مطلق در مسجد موسي‌بن جعفر(ع)، واقع در شهرك شهداي قم برگزار شد.
کد مطلب 86421

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