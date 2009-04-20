کاروان 60 نفره زائران پیاده کربلا وارد طبس شدند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، در این اقدام کم‌ نظیر، کاروان 60 نفره انصارالحسین مشهد با ورود خود به شهرستان طبس، مورد استقبال بی ‌نظیر مردم این شهرستان قرار گرفتند.

در این مراسم استقبال که امام جمعه طبس،‌ فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان و خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) حضور داشتند، مردم مسیر چهار کیلومتری دانشگاه تا میدان امام این شهرستان را با کاروان همراه شدند.

سرپرست این کاروان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: علت طی این مسافت طولانی با پای پیاده، عشق و ارادت به حضرت امام حسین(ع) و هدف اصلی نیز اشاعه فرهنگ عاشوراست.

محمد رجبی افزود: این سفر از 17 فروردین ‌ماه جاری آغاز شده و 49 روز به طول خواهد انجامید.

رجبی عنوان کرد: این کاروان در مسیر خود از استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان عبور می ‌کند و در سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر، وارد این شهر خواهد شد.

این کاروان از سوی مجتمع اسلامی بقیه ‌الله الاعظم مشهد اعزام شده و هشتمین کاروان اعزامی به سوی کربلای معلی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریهای مسیر از جمله نهادهای حمایت ‌کننده این مسیر هستند.

در اقدامی مشابه،‌ یک معلم بازنشسته بمی نیز برای دومین بار با پای پیاده عازم کربلای معلاست و امروز وارد شهرستان بافق شده است.