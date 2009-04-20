شباهت نتایج جهانی دوربان 2 و سخنرانی دانشگاه کلمبیا

سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اجلاس دوربان 2 و حواشی آن گفت : قطعا حضور ما در هر اجلاس بین المللی به نفع نظام خواهد بود.

وی در این راستا به توصیه حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه مبنی بر اینکه هیچگاه نباید در عرصه بین الملل از سیاست "صندلی خالی" استفاده کرد ، اشاره نمود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: با توجه به منطقی، عقلانی و دینی بودن مواضع جمهوری اسلامی ایران حتی اگر این مواضع در مقطع فعلی شنیده نشود تاریخ و آینده درباره آن قضاوت خواهد کرد.

وی با اشاره به ترک جلسه سخنرانی دکتر احمدی نژاد در اجلاس دوربان 2 از سوی نمایندگان برخی کشورهای غربی و حرکات سخیف تعدادی از حامیان رژیم صهیونیستی در این اجلاس گفت: به هر حال از اسرائیل و حامیان آن غیر از تشنج نمی توان انتظاری داشت و این وضعیت در اجلاس دوربان قابل پیش بینی بود.

اکرمی با اشاره به پخش مستقیم سخنرانی دکتر احمدی نژاد از بسیاری از شبکه های جهانی گفت: پیش بینی می کنم این سخنرانی مثل سخنرانی دانشگاه کلمبیا بازتاب های مردمی بسیار خوبی در جهان داشته باشد هر چند دولت های غربی یقینا علیه آن موضع خواهند گرفت.