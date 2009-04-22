اعضای ستاد انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طی حکمی از سوی قوام نوذری، کیقباد علی بابایی، معاون سیاسی و امنیتی استان به عنوان رییس ستاد انتخابات استان منصوب شد.
همچنین سید شکرالله امامی به عنوان دبیر ستاد انتخابات و سید فتح محمد حسینیان، سید عین الله درخشان، غریب دین پرور، سید یاسر حسن پور و محمد مراد پور نیز به عنوان اعضای این ستاد معرفی شدند.
استاندار در این حکم از اعضای ستاد انتخابات استان خواست با رعایت اصل امانت داری، دفاع از حقوق شهروندان، صیانت از آرای آنان با اعمال دقیق قانون و مقررات، مشارکت حداکثری مردم را در این امر خطیر فراهم کنند.
نوذری، خواستار همکاری و تعامل لازم تمام دستگاههای اجرایی استان با ستاد انتخاب شد.
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