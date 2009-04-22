اعضای ستاد انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طی حکمی از سوی قوام نوذری، کیقباد علی بابایی، معاون سیاسی و امنیتی استان به عنوان رییس ستاد انتخابات استان منصوب شد .

همچنین سید شکرالله امامی به عنوان دبیر ستاد انتخابات و سید فتح محمد حسینیان، سید عین الله درخشان، غریب دین پرور، سید یاسر حسن پور و محمد مراد پور نیز به عنوان اعضای این ستاد معرفی شدند .

استاندار در این حکم از اعضای ستاد انتخابات استان خواست با رعایت اصل امانت داری، دفاع از حقوق شهروندان، صیانت از آرای آنان با اعمال دقیق قانون و مقررات، مشارکت حداکثری مردم را در این امر خطیر فراهم کنند .