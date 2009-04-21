سامانه اطلاع ‌رسانی اوقات فراغت در زنجان تشکیل می شود

غلامرضا الهی سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: این سامانه برای نخستین بار در کشور در جهت ساماندهی برنامه های اوقات فراغت طراحی و راه ‌اندازی می ‌شود.

وی جلوگیری از موازی کاری برنامه ‌های اوقات فراغت، معرفی و اطلاع ‌رسانی برنامه ‌های اوقات فراغت به طور دقیق به افراد، به ویژه خانواده ‌ها برای برنامه ‌ریزی مناسب اوقات فراغت فرزندان از اهداف راه‌ اندازی این سامانه دانست.

الهی سرشت افزود: در این سامانه برنامه‌ای تدوین شده است که تمام مراکز آموزشی، دوره‌ های آموزشی در حوزه‌ های مختلف، ساعات کاری و هزینه‌ های مورد نیاز برای حضور در برنامه ‌ها به طور دقیق و مشخص به تفکیک شهرستانها و مناطق در اختیار بازدیدکنندگان از این سامانه قرار می‌ د‌هند.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت راه ‌اندازی این سامانه افزود: با در اختیار قرار دادن این گونه اطلاعات به افراد، آنها می‌ توانند بهتر و کار آمدتر برنامه‌ های اوقات فراغت خود را برنامه ‌ریزی کنند.

الهی سرشت، با اشاره به این که تعدادی از دستگاه ‌های مرتبط با اوقات فراغت برنامه‌ های امسال خود را به این سامانه ارائه داده‌اند، از مسئولان سایر دستگاه ‌ها خواست تا برنامه ‌های اوقات فراغت خود را تدوین و طی گزارشی به سازمان جوانان استان جهت درج در سامانه اطلاع ‌رسانی کنند.

این مسئول آدرس الکترونیکی این سامانه را www.faraghat.ir اعلام کرد و یادآور شد: تمام افراد جامعه می‌ توانند به راحتی از این سامانه اطلاعات لازم را در باره برنامه ‌های اوقات فراغت استان کسب کنند.