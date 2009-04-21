توهین تماشاگران به بسکتبال هم کشیده شد / حمله و توهین به داور

به گزارش خبرنگار مهر، همیشه نتیجه نزدیک یک رقابت به معنای زیبا بودن آن بازی نیست. همان‌طور که عصر دوشنبه دیدار تعیین‌کننده پتروشیمی و مهرام در مرحله نیمه‎نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در حالی تنها با اختلاف یک امتیاز به سود مهرام تمام شد که زیبایی‌های این دیدار آن طور که تصور می‌شد چشمگیر نبود.

در سالن اندیشه شهرک بعثت درگیری و مشاجره بین بازیکنان با یکدیگر و با مربی که از دقیقه سوم مسابقه شروع شد و همچنین اعترضات مکرر مربیان که داور را مجبور به تذکر و دعوت آنها به آرامش می‌کرد اگر از صحنه‌های دیدنی بازی بیشتر نبود کمتر هم نبود. 5 فوله شدن 6 بازیکن هم بی‌تاثیر از این درگیری‌ها نبود.

البته حاشیه‌های این بازی پیش از به صدا درآمدن سوت داور، از بیرون زمین و جایی که متعلق به تماشاگران است آغاز شد. ماهشهری‌ها که بیشتر سکوهای سالن را تصرف کرده بودند پیش از آغاز بازی با به کاربردن ادبیات ناپسند و توهین مستقیم به بازیکنان و سرمربی مهرام زمینه را برای متشنج کردن فضای سالن ایجاد کردند.

مهرام بازی را کوبنده آغاز کرد و در همان کوارتر اول با از کارانداختن تونی مدیسن، شوت‌های مهدی کامرانی و پرتاب‌های تمام‌ کننده صمد نیکخواه بهرامی بلندترین گام خود را برای فینالیست شدن برداشت. طوریکه فراهم شدن اسباب پیروزی پتروشیمی در سه کوارتر دیگر هم مانع از صعود دوباره مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان غرب آسیا به مرحله نهایی بازی‌ها نشد.

در آغاز کوارتر دوم شاگردان ننادکردزیچ که وضعیت نگرا‌ن‌کننده و فاصله 9 امتیازی خود با حریف را باور نداشتند بارها با سرعت دادن به بازی این موقعیت را برای جونز، بابک نظافت و تونی مدیسن که حالا خود را از پرس مهرامی‌ها بیرون کشیده بود ایجاد کردند تا با پرتاب‌های 2 و 3 امتیازی تیمشان را به جلو برانند. حتی آنها در کوارتر سوم با 6 امتیاز از حریف پیش افتادند اما با وجود 5 فوله شدن صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی نتوانستند تا پایان از برتری خود محافظت کنند.

اشتباه نناد در تعویض بابک نظافت و سعید داورپناه و بیرون کشیدن آنها از زمین یکی از علل شکست پتروشیمی در دیدار دوشنبه بود. ضمن اینکه "حاشیه" دیگر عامل بازدارنده در این تیم به حساب می‌آمد. همان فاکتوری که در رقابت‌های دوره‌ای منجر به نایب قهرمانی این تیم شد. اگر جونز با سرمربی پترو دعوا می‌کند، مدیسن که همیشه امتیازآورترین یا یکی از کاراترین بازیکنان پترو بود در ثانیه‌های پایانی دو ضربه را از دست می‌دهد به خاطر رخنه کردن حاشیه به جان پتروشیمی است.

حاشیه‌ای که تماشاگران ماهشهری حتی پس از پایان بازی و با وجود اینکه مدیران پتروشیمی به راحتی با باخت تیم خود کنار آمدند، از آن دست بر نداشتند و این‌بار داور بازی را با حرف‌های رکیک و دور از شان خطاب قرار دادند. حتی یکی از آنها با خشونت تمام به طرف تیم داوران حمله کرد هرچند که نتوانست اقدامی انجام دهد.

در هر صورت تیم بسکتبال مهرام با مجموع دو پیروزی مقابل پتروشیمی که هر دو هم در بندرامام به دست آمد فینالیست رقابت‌های لیگ برتر شد. این نتیجه درحالی به دست آمد که در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هم ذوب آهن اصفهان در قزوین صبامهر را از پیش رو برداشت تا نحسی میزبانی در دیدارهای سرنوشت ساز این مرحله تکمیل شود.

نتیجه کامل دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال به این شرح است:

* پتروشمی 64 - مهرام 65

* صبا مهر قزوین 8 - ذوب آهن اصفهان 91