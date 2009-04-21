انتخابات امتحانات مدارس را دو روز جلوتر انداخت

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تمامی مدیران مدارس کشور موظفند امتحانات پایان سال تحصیلی را دو روز زودتر برگزار کنند.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان می شود که بسیاری از مدارس شهر تهران برنامه های امتحانی خود را به دانش آموزان ارائه کرده اند و مطابق آن امتحانات از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع تصریح کرد: آموزش و پرورش ضوابطی دارد که باید طبق آن عمل شود و نباید مدارس به این شکل برنامه ریزی کنند و مدیران مدارس موظفند مطابق این ضوابط عمل کنند.

علی احمدی گفت: آموزش و پرورش موظف است مجموعه ای از امتحانات ملی، استانی، هماهنگ و داخلی را برگزار کند که همه آنها باید طبق تقویم سال تحصیلی برگزار شوند. بنابراین مدیران مدارس نمی توانند زودتر از 30 اردیبهشت امتحانات آخر سال را برگزار کنند.