۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

اختصاصی مهر/

انتخابات امتحانات مدارس را دو روز جلوتر انداخت

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم امتحانات نیمسال دوم تحصیلی دانش آموزان امسال از 30 اردیبهشت آغاز می شود.

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تمامی مدیران مدارس کشور موظفند امتحانات پایان سال تحصیلی را دو روز زودتر برگزار کنند.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان می شود که بسیاری از مدارس شهر تهران برنامه های امتحانی خود را به دانش آموزان ارائه کرده اند و مطابق آن امتحانات از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع تصریح کرد: آموزش و پرورش ضوابطی دارد که باید طبق آن عمل شود و نباید مدارس به این شکل برنامه ریزی کنند و مدیران مدارس موظفند مطابق این ضوابط عمل کنند.

علی احمدی گفت: آموزش و پرورش موظف است  مجموعه ای از امتحانات ملی، استانی، هماهنگ و داخلی را برگزار کند که همه آنها باید طبق تقویم سال تحصیلی برگزار شوند. بنابراین مدیران مدارس نمی توانند زودتر از 30 اردیبهشت امتحانات آخر سال را برگزار کنند.

