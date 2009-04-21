مایلی کهن صحبتهایش را محدود کند/ ایجاد فضای ‌امن برای تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان نشست کمیته تیم هالی ملی فوتبال در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب به نشست امروز با سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد و افزود: دراین نشست سرمربی تیم ملی توضیحاتی در خصوص مسائل پیش آمده مطرح کرد. اینطور که ایشان می گفتند بیانیه ای که علیه سرمربی تیم فوتبال استقلال منتشرکرده اند از موضع سرمربی تیم سایپا بوده و به دنبال مسائلی انتشار یافته که در بازیهای لیگ برتر رخ داده است.

کفاشیان با بیان اینکه مایلی کهن در موضع سرمربی تیم ملی هیچ توهینی به امیرقلعه نویی نکرده است خاطرنشان کرد: مایلی کهن مدعی بود تمامی این مسائل را در پاسخ به وقایع و اتفاقات اخیر در لیگ برتر مطرح کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص استعفای مایلی کهن گفت: تا به حال استعفایی از مایلی کهن ندیده ام و خبری از این موضوع ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مایلی کهن حکم سرمربیگری تیم ملی را دریافت کرده است؟ گفت: او هنوز این حکم را دریافت نکرده اما زمانی که اعلام شده است هدایت تیم ملی به وی سپرده شده است دیگر نیازی به حکم نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال با تقبیح اتفاقات اخیر فوتبال کشور و انتشار بیانیه محمد مایلی کهن خاطر نشان کرد: قبول دارم نباید این اتفاقات رخ می داد خصوصا برای مایلی کهن که سرمربی تیم ملی است. ما علل بروز این اتفاق را بررسی می کنیم و با عوامل آن برخورد خواهیم کرد.

خبرنگاری از کفاشیان پرسید چرا مشکلات مربیان ما تا این حد به کمیته انضباطی کشیده می شود؟ که وی در پاسخ گفت: کمیته انضباطی بیکار بود و ما می خواستیم با طرح این شکایت ها برای آنها کار درست کنیم!

رئیس فدراسیون فوتبال بروز حواشی و اتفاقات در فوتبال کشور در روزهای پایانی فصل را طبیعی خواند و گفت: همیشه هر وقت به این روزها نزدیک می شویم تیم های در خطر سقوط و تیم های مدعی با توجه به شرایط حساسی که دارند متاثر از اتفاقاتی که در مسابقات رخ می دهد اظهاراتی دارند که خود باعث ایجاد حاشیه می شود.

علی کفاشیان با ابراز امیدواری از آینده تیم ملی یاد کرد و گفت: از نظر فنی مشکلی نداریم و نگرانی ما از حاشیه هاست. در حالی که همه مایل به حمایت از تیم ملی هستند و وفاق ملی در جهت حمایت از تیم ملی بوجود آمده است، وجود حواشی تنها نقطه ضعف تیم ملی است که باید برطرف شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص طرح این شایعه که از مایلی کهن درخواست شده است از قلعه نویی و باشگاه استقلال عذرخواهی کند یا از تیم ملی استعفا کند گفت: به هیچ عنوان از مایلی کهن چنین درخواستی نداشته ایم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به راه حل پیشنهادی این فدراسیون اشاره کرد و گفت: از مایلی کهن درخواست کرده ایم صحبت هایش را محدود کند. ما این حق را داریم که از مربی تیم ملی چنین درخواستی داشته باشیم. او باید برای گفتگو با رسانه ها با کمیته های تیم های ملی و فدراسیون فوتبال هماهنگ باشد و از این پس در نشست های خبری پاسخگو باشد.

وی با رد شایعه برکناری مایلی کهن گفت: چنین شایعاتی همیشه هست. همین چند وقت پیش شایعه کرده بودند که کفاشیان بزودی برکنار خواهد شد.

علی کفاشیان دخالت سازمان تربیت بدنی در اتفاقات اخیر را رد کرد و گفت: سازمان تربیت بدنی برای برکناری و یا برخورد با مایلی کهن هیچ درخواستی از فدراسیون فوتبال نداشته است و ما هم هیچ نشستی با مسئولان سازمان تربیت بدنی نداشته ایم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد احتمال برکناری خودش از ریاست این فدراسیون گفت: این حق مجمع فدراسیون فوتبال است که تشکیل جلسه داده و در خصوص برکناری من و یا سایر مسئولان تصمیم گیری کنند و هر فردی را که صلاح دانستند جایگزین ما کنند. اما باید توجه داشته باشیم که همیشه تغییر عاملی در جهت پیشرفت نیست.

کفاشیان در پایان گفت: نباید حاشیه ها وارد تیم ملی شود. همه باید تلاش کنیم فضای امنی را برای تیم ملی بوجود آوریم.