انزوای سیاسی اسرائیل در اروپا کلید خورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت السلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در سخنان خود به عنوان نطق پیش از دستور به برگزاری اجلاس دوربان 2 و سخنان رئیس جمهور در این اجلاس اشاره کرد و اظهار داشت: نشست ضد نژاد پرستی با حضور 4 هزار سازمان مردم نهاد با تحریم چند کشور سردمدار نظام سلطه ، بیانگر نظام غیر عادلانه جهانی با جامعه جهانی است.

نماینده مردم قزوین در خانه ملت اضافه کرد: حضور با اقتدار و سخنان ساختار شکن رئیس جمهور کشورمان در معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان ظالم ترین رژیم نژاد پرست و محکوم کردن استفاده از حق وتوی ناعادلانه مغایر با کرامت انسانی ، با هتاکی حقیرانه و سازماندهی صهیونیست ها و حامیانش و با تشویق ممتد حضار در حمایت از سخنان رئیس جمهور مواجه شد و این بیانگر موقعیت ممتاز ایران و نقش کلیدی ایران در تبیین ارکان ظالمانه نظام سلطه است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع رئیس دولت و رئیس جمهور سوئیس در جریان سفر احمدی نژاد به این کشور این مواضع را تحسین برانگیز دانست و گفت: واکنش عجولانه رژیم صهیونیستی انزوای سیاسی اسرائیل در اروپا را کلید زد.

در میان سخنان ابوترابی فرد چند بار نمایندگان مجلس با فریادهای مکرر مرگ بر اسرائیل اظهارات او را تایید کردند و برخی دیگر از نمایندگان با سردادن شعار دولت انقلابی تشکر تشکر از مواضع احمدی نژاد در اجلاس دوربان 2 قدردانی کردند.