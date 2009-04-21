دو میلیارد ریال زکات در استان زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حاصل فعالیت ستاد جمع آوری دو میلیارد و 193 میلیون ریال ریال زکات در سطح استان بوده که در امر کمک به محرومان، احداث مسجد، مدرسه و غساله خانه در همان منطقه جمع آوری شده هزینه شده است.

وی یکی از موانع بر راه رشد سریع زکات را عدم تخصیص کامل سیاستهای تشویقی در سالهای 86 و 87 به مناطقی که نسبت به پرداخت زکات اقدام کرده بودند دانست.

پورجعفری به تصویب طرح زکات در مجلس در هفت ماده به منظور تشویق مردم برای ادای این فرضیه الهی و همچنین ساماندهی آن در سطح کشور اشاره کرد و آن را نشان از اهمیت موضوع دانست.

دبیر ستاد زکات استان زنجان، تشکیل شورای فرهنگ سازی زکات، اعلام درصد پیشرفت پروژه های عمرانی مربوط به زکات توسط استانداری، برنامه ریزی جهت شناسایی کشاورزان نمونه و پرداخت تسهیلات به کشاورزان پرداخت کننده زکات را خواستار شد.

در ادامه مدیرکل روستایی استانداری به اجرای 29 پروژه عمرانی مصوب سال گذشته از محل زکات و سیاستهای تشویقی دولت اشاره کرد.