استاد حائری دوباره به کتابخانه مجلس بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این استاد نسخه‌شناسى و کتابشناسى که به دلیل عمل جراحى چندماهى را به توصیه پزشکان در منزل استراحت مى‌کرد روز گذشته با حضور در کتابخانه، فعالیتش را از سر گرفت.

وى در اولین روز کارى خود مخزن خطى کتابخانه مجلس را که اخیراً نوسازى و تجهیز شده است از نزدیک بازدید کرد.

استاد عبدالحسین حائرى دی ماه سال گذشته - برای سومین بار طى چند سال اخیر - به دلیل بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از ترخیص از بیمارستان از 20 دی‌ماه تاکنون در منزل تحت مراقبت بوده است.

استاد حائرى بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانة مجلس بوده است.

وی نواده دخترى آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیة قم و از فهرستنگاران برجسته نسخ خطى است که بیشترین مجلّدات فهارس نسخ خطى کتابخانه مجلس را تألیف یا بازنویسى کرده و طىِ دهه‌هاى اخیر نسخ خطى نابی را براى این کتابخانه خریدارى کرده است.

حائری صاحب نظریه "بازنویسىِ تاریخ علم بر اساس بازنویسىِ فهارس نسخ خطى" نیز هست که جایزه‌ای جهانی را برای وی به ارمغان آورد.