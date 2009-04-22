سرشاخه های درختان باغها به صورت مکانیزه هرس می شود

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: دستگاه شاخه خردکن پشت تراکتوری، بقایای هرس را به ذرات بسیار ریز چوب تبدیل و به صورت چالکود یا به همراه شخم در خاک مدفون می کند.

وی بیان داشت: این دستگاه برای نخستین بار با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به صورت پایلوت در باغهای هلو، شلیل و زیتون مورد استفاده قرار گرفته است.

پیله وری عنوان کرد: محصول انگور به عنوان نخستین محصول استان از نظر زیرکشت و تولید از ظرفیت مناسبی برای بازگرداندن سرشاخه های حاصل از هرس برخوردار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به این که سوزاندن بقایای حاصل از هرس درختان یکی از راه های مبارزه با آفات است، افزود: هر ساله هزاران تن سرشاخه حاصل از هرس باغهای میوه در استان سوزانده می شود در حالیکه می توان با خرد کردن این سرشاخه ها موجبات افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک را فراهم کرد.