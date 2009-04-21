سیاره آبی به تصویر کشیده می شود

به گزارش برگزاری مهر، سازمان ناسا قصد دارد با نمایش تصویری با کیفیت بالا از سیاره زیبای زمین که از ایستگاه بین المللی فضایی به ثبت رسیده است در روزچهارشنبه 22 آپریل 2009 روز جهانی زمین را جشن بگیرد.

این تصویر پر وضوح از طریق تلویزیون و وب سایت اختصاصی ناسا پخش خواهد شد. این برنامه قسمتی از فعالیتهای متعدد ناسا است که در راستای افزایش اطلاع جهانی از شرایط جوی زمین در روز جهانی زمین اجرا خواهد شد.

ایستگاه فضایی بین المللی به همراه سه سرنشین خود در حال حاضر طی هر 90 دقیقه یک دور مدار زمین را در ارتفاع 354 کیلومتری کامل می کند. این ایستگاه روزانه 16 طلوع و غرو خورشید را مشاهده می کند.

بر اساس گزارش زی نیوز، روز جهانی زمین که برای اولین بار در سال 1970 برگزار شد به منظور آگاهی ساکنان زمین از شرایط این سیاره و قدردانی از محیط زیست سالانه دوبار در سطح جهان برگزار می شود.