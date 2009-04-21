  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

EIA اعلام کرد:

درآمد نفتی 9 میلیارد دلاری ایران در سه ماهه اول 2009

درآمد نفتی 9 میلیارد دلاری ایران در سه ماهه اول 2009

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA ) درآمد نفتی ایران در سه ماهه اول سال 2009 میلادی را 9 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امارات بیزینس، آمارهای اداره اطلاعات انرژی امریکا از درآمد صادرات نفتی 9 میلیارد دلاری ایران و امارات در سه ماهه نخست سال 2009 حکایت دارد.

بر اساس این آمار، میزان درآمدهای نفتی 12 کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت در سه ماهه نخست سال 2009 از 96 میلیارد دلار فراتر رفت و انتظار می رود تا پایان سالجاری میلادی این رقم به فراتر از 476 میلیارد دلار برسد.

این در شرایطی است که ادراه اطلاعات انرژی آمریکا پیش از این پیش بینی کرده بود: کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد تا درآمد اوپک در سال 2009 از 383 میلیارد دلار فراتر نرود.

درآمد اوپک در سه ماهه نخست سال 2008 معادل 218 میلیارد دلار بود.

کد مطلب 864366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها