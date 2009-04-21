درآمد نفتی 9 میلیارد دلاری ایران در سه ماهه اول 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امارات بیزینس، آمارهای اداره اطلاعات انرژی امریکا از درآمد صادرات نفتی 9 میلیارد دلاری ایران و امارات در سه ماهه نخست سال 2009 حکایت دارد.

بر اساس این آمار، میزان درآمدهای نفتی 12 کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت در سه ماهه نخست سال 2009 از 96 میلیارد دلار فراتر رفت و انتظار می رود تا پایان سالجاری میلادی این رقم به فراتر از 476 میلیارد دلار برسد.

این در شرایطی است که ادراه اطلاعات انرژی آمریکا پیش از این پیش بینی کرده بود: کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد تا درآمد اوپک در سال 2009 از 383 میلیارد دلار فراتر نرود.

درآمد اوپک در سه ماهه نخست سال 2008 معادل 218 میلیارد دلار بود.