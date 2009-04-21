نبود تعادل بین منابع و مصارف آب نگران کننده است

ه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح سه شنبه در جلسه ستاد خشکسالی استان افزود: با توجه به اینکه شغل قشر وسیعی از مردم استان کشاورزی است، کاهش ریزش های جوی در سال های اخیر موجب استفاده بی رویه کشاورازن از منابع آب زیرزمینی شده و خسارات جبران ناپذیری را به این منابع وارد است.

وی با اشاره به کاهش نزولات جوی و خشکسالی در سال آبی گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 82 میلیون متر مکعب از پتانسیل آب های زیرزمینی استان کاسته شده، که این میزان نسبت به دوره شاخص 12 ساله 192 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، کاهش آبدهی چاه ها، قنوات و چشمه ها، شور شدن آب چاه ها بخشی از اثرات خشکسالی در استان است.

حاجیلری یادآور شد:عدم تغذیه سفره آب زیرزمینی از طریق رودخانه ها و تخریب سازه های آبی از دیگر اثرات خشکسالی است.

وی بیان داشت: متوسط ریزش های جوی استان تاپایان اسفند ماه سال آبی جاری معادل 274 میلیمتر است که در مقایسه با متوسط دوره 38 ساله 06/5 درصدکاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: روان آبهای سطحی و جریان رودخانه ها نیز نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو 6/69 درصد کاهش، حوضه گرگانرود 1/67 درصد کاهش و در حوضه اترک 75/63 درصد کاهش داشته است.