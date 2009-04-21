صنایع دستی ایلام احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های قالی بافی استان اظهار داشت: استان ایلام به لحاظ ساختار اجتماعی و شرایط زیست محیطی در گذشته و عومل اقتصادی و درآمدزایی، دارای پتانسیلهای مناسب در زمینه صنایع دستی است و برای توسعه و سرمایه گذاری استعداد لازم را دارد.

وی بیان داشت: صنایع دستی افزون بر تاثیر اقتصادی در زندگی خانوارهای استان به لحاظ دفاع از هویت فرهنگی و ملی حائز اهمیت و قابل توجه است.

این مسئول با اشاره به اینکه طبیعت استان ایلام مواد خام بسیار مناسبی را در اختیار افراد ساکن در این خطه قرار داده است، خاطرنشان کرد: مردمان استان ایلام با ذوق و شوق و هنر بالای خود دست به خلق محصولات بسیار زیاد می زنند که از جمله آنها می توان به گلیم نقش برجسته، ساده، چیت، نمد، گیوه و..اشاره کرد.

اسکندری عنوان کرد: محصولات صنایع دستی استان ایلام قابلیتهای فراوانی برای توسعه و صادرات دارد و اکنون محصولات صنایع دستی این استان دارای اهمیت بسیاری در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

این مسئول یادآور شد: در سال 88 برنامه های حوزه صنایع دستی استان ایلام گسترش می یابد و سعی بر این است با برنامه ریزی، اجرای دوره های آموزشی، رفع مشکلات و... بخش صنایع دستی استان ایلام توسعه یابد.