  1. استانها
  2. ایلام
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

صنایع دستی ایلام احیا می شود

صنایع دستی ایلام احیا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: لزوم احیا صنایع دستی در استان ایلام با توجه به پتانسیلهای مناسبی که در این استان وجود دارد، این مهم در استان احیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های قالی بافی استان اظهار داشت: استان ایلام به لحاظ ساختار اجتماعی و شرایط زیست محیطی در گذشته و عومل اقتصادی و درآمدزایی، دارای پتانسیلهای مناسب در زمینه صنایع دستی است و برای توسعه و سرمایه گذاری استعداد لازم را دارد.

وی بیان داشت: صنایع دستی افزون بر تاثیر اقتصادی در زندگی خانوارهای استان به لحاظ دفاع از هویت فرهنگی و ملی حائز اهمیت و قابل توجه است.

این مسئول با اشاره به اینکه طبیعت استان ایلام مواد خام بسیار مناسبی را در اختیار افراد ساکن در این خطه قرار داده است، خاطرنشان کرد: مردمان استان ایلام با ذوق و شوق و هنر بالای خود دست به خلق محصولات بسیار زیاد می زنند که از جمله آنها می توان به گلیم نقش برجسته، ساده، چیت، نمد، گیوه و..اشاره کرد.

اسکندری عنوان کرد: محصولات صنایع دستی استان ایلام قابلیتهای فراوانی برای توسعه و صادرات دارد و اکنون محصولات صنایع دستی این استان دارای اهمیت بسیاری در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

این مسئول یادآور شد: در سال 88 برنامه های حوزه صنایع دستی استان ایلام گسترش می یابد و سعی بر این است با برنامه ریزی، اجرای دوره های آموزشی، رفع مشکلات و... بخش صنایع دستی استان ایلام توسعه یابد.

کد مطلب 864398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها