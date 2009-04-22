کشتی گیران نوجوان و جوانان راهی آذربایجان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان کشورمان به منظورکسب آمادگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان در تورنمنت بین المللی جام فدراسیون کشتی آذربایجان در شهر باکو شرکت می کنند.

رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان روزهای 5 تا 7 اردیبهشت ماه و رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان و جوانان روزهای 7 تا 9 اردیبهشت ماه در شهر باکو برگزار می شود.

آذربایجانی ها برای نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب 3 ، 2و هزار دلار جایزه نقدی در نظرگرفته اند ضمن اینکه به مربی نفرات برتر هر وزن نیز هزار دلار جایزه نقدی اهدا می شود.

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان روز پنجشنبه راهی این رقابتها خواهند شد.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان آسیا اوایل تیر ماه در فیلیپین و رقابتهای قهرمانی جهان اواسط مرداد ماه در ترکیه برگزار می شود.

رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا اواسط مردادماه در هند برگزار می شود.