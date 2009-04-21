یکصد هزار قلم داروی ضد کنه زنبور عسل در گیلان توزیع می شود

غلامرضا حراجی با اعلام این خبر افزود: این میزان داروی ضد کنه که با نام "بای وارول " است از طریق شبکه های دامپزشکی شهرستانهای استان بزودی بین زنبورداران گیلانی توزیع می شود.

وی تاکید کرد: زنبورداران گیلانی می توانند با در دست داشتن دفترچه زنبورداری خود به شبکه ها مراجعه و داروی رایگان و سهمیه بندی شده دریافت کنند.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم دامپزشکی گیلان هدف از اجرای طرح توزیع رایگان داروهای ضد انگل را کاهش آلودگی انگلی در زنبورستانهای استان اعلام کرد.

داروی " بای وارول " با جلوگیری از انتقال درست پیام عصبی باعث نابودی مایتها می شود، فعالیت و حرکت زنبورها در کندو سبب می شود که بدن آنها با نوارهای بای وارول تماس یافته و به مقدار کمی فلومترین آغشته شود.

حرکت، جابجایی و برخورد زنبورها بایکدیگر نیز موجب پخش تدریجی فلومترین در کندو می شود بدین ترتیب انگلهای موجود در سطح بدن سایر زنبورها نیز در معرض این ماده قرارگرفته و از بین می روند.

نوارهای بای وارول به نحوی ساخته شده اند که مانند اسفنج عمل کرده و ماده مؤثره موجود بتدریج در نقطه تماس با زنبورها جایگزین می شود به همین دلیل بای وارول تا چند هفته موثر است.

میزان مصرف این دارو 2 تا 4 نوار نسبت به جمعیت کندو و میزان ماده موثره موجود در هر نوار برابر با 4 میلی گرم است.