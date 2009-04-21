تشکیل کمیته های ستادهای مردمی احمدی نژاد در خراسان رضوی

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد مردمی خواهد بود، افزود: در این راستا در استان نیز ستادهای مردم تشکیل خواهد شد.

مسئول‌ ستادهای مردمی احمدی‌نژاد در خراسان رضوی گفت: تیم‌های مختلف در حال بستن کمیته‌های کاری ستاد هستند و پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده تمام ساختار کمیته‌های ستاد تشکیل شود.

وی با بیان اینکه آماده استقبال از حضور در این ستادها هستیم گفت: ستاد در حال گذراندن مراحل شکل‌گیری است و تاکنون، استقبال بسیاری را شاهد بوده ایم.