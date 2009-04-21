  1. استانها
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۲۸

تشکیل کمیته های ستادهای مردمی احمدی نژاد در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول‌ ستادهای مردمی احمدی‌نژاد در خراسان رضوی از تشکیل کمیته‌های این ستاد مردمی طی چند روز آینده خبر داد.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد مردمی خواهد بود، افزود: در این راستا در استان نیز ستادهای مردم تشکیل خواهد شد.

مسئول‌ ستادهای مردمی احمدی‌نژاد در خراسان رضوی گفت: تیم‌های مختلف در حال بستن کمیته‌های کاری ستاد هستند و پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده تمام ساختار کمیته‌های ستاد تشکیل شود.

وی با بیان اینکه آماده استقبال از حضور در این ستادها هستیم گفت: ستاد در حال گذراندن مراحل شکل‌گیری است و تاکنون، استقبال بسیاری را شاهد بوده ایم.

 

