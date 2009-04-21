دوربان 2 چهره کشور های نژاد پرست را به جهانیان نشان داد

آیت الله سید احمد خاتمی ، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در این اجلاس نمایندگان کشورهای انگلیس، فنلاند، فرانسه و کانادا هنگامی که رئیس جمهور ایران علیه رژیم نژاد پرست صهیونیست سخن می گفت با فحاشی به رئیس جمهور ایران اجلاس را ترک کردند، اما پیام ترک این اجلاس از سوی این افرد، پیام وفاداری به رژیم نژاد پرست صهیونیست ها بود.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: جهانیان فهمیدند که صهیونیست ها با چه پشت گرمی های این چنینی در نبرد 22 روزه غزه بی گناهان را کشتند. بیش از 1500 نفر از جمله زن و کودک را به خاک و خون کشیدند. آنان که در این اجلاس به نفع رژیم صهیونیستی برخواستند همان هایی هستند که نبرد 22 روزه غزه و 33 روزه حزب الله لبنان پشتیبان رژیم سفاک صهیونیست بودند.

نطق احمدی نژاد هم مستدل و هم مستند بود

امام جمعه موقت تهران افزود: عدم حضور آمریکا در اجلاس ضد نژاد پرستی این پیام را داشت که آمریکا و اسرائیل و همپیمانانشان خود نژاد پرست هستند که اینچنین از حضور در اینگونه اجلاس ها ابا دارند. این اجلاس نشان داد که دشمنان ایران اسلامی کسانی هستند که به جای منطق با جارو جنجال و شیطنت به دنبال پیشبرد اهدافشان هستند.

این عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رئیس جمهور در اجلاس ژنو گفت: نطق دکتراحمدی نژاد هم نطق بسیار مستدل و مستند بود و وی با کمال شجاعت در آن اجلاس سخن گفت. آن هم در برابر شیطنت های صهیونیست از کوره بیرون نرفت و کاملا مسلط بر اعصاب خود سخنرانی خود را به پایان رساند.

آیت الله خاتمی گفت : رئیس جمهور پیام خود را با عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (عج) شروع کرد ، آن هم در جایی که به جز وی کس دیگری از خدا و دین و معنویت نامی به میان نمی آورد، دکتر احمدی نژاد با کمال افتخار این کار را انجام داد و همین امر باعث عزت ایران اسلامی و ذلت دشمنان در این کنفرانس شد.