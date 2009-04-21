گذشته ایران با موزه هایش در تاریخ فراموش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مفتوح بصیونی ظهر سه شنبه در بازدید از موزه ها و گنجینه های آستان قدس رضوی اظهار داشت: از اینکه ایران توانسته بعد از انقلاب اسلامی در روند خود به ویژه در زمینه های مبانی اسلامی و ساخت حرم مطهر رضوی به پیشرفتهای والایی برسد افتخار می کنیم.
وزیر دین اندونزی گفت: با حفظ و نگهداری اشیای تاریخی در موزه های ایران و به ویژه موزه آستان قدس رضوی گذشته ایران هیچ وقت برای تاریخ فراموش نمی شود.
وی با اشاره به توسعه و صیانت موقوفات آستان قدس رضوی بیان داشت: امید است با توسعه فضاهای همکاری با جمهوری اسلامی ایران به چنین پیشرفتی دست یافته و موجبات اعتلای اندونزی را فراهم آوریم.
وزیر دین اندونزی خاطرنشان کرد: امید است که با راه اندازی پرواز مستقیمی که به زودی بین ایران و اندونزی برقرار می شود روابط بیشتر از قبل شود و مردمان دو کشور نسبت به یکدیگر شناخت بیشتری پیدا کنند.
بصیونی درباره تناسبات فرهنگی و تعاملاتی که در بحث موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی برقرار است، افزود: تا امروز ارتباطی بین دو کشور در این خصوص برقرار نبوده است اما در نشستی که با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران داشتیم قرار است که تعاملاتی در این خصوص انجام پذیرد.
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