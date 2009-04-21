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۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

وزیر دین اندونزی:

گذشته ایران با موزه هایش در تاریخ فراموش نمی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مفتوح بصیونی گفت: با حفظ و نگهداری اشیا‌ی تاریخی در موزه ‌های ایران، گذشته این کشور هیچ ‌وقت فراموش نمی ‌شود.‌

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مفتوح بصیونی ظهر سه شنبه در بازدید از موزه ‌ها و گنجینه ‌های آستان قدس رضوی اظهار داشت: از اینکه ایران توانسته بعد از انقلاب اسلامی در روند خود به ویژه در زمینه ‌های مبانی اسلامی و ساخت حرم مطهر رضوی به پیشرفتهای والایی برسد افتخار می‌ کنیم.

وزیر دین اندونزی گفت: با حفظ و نگهداری اشیا‌ی تاریخی در موزه‌ های ایران و به ویژه موزه آستان قدس رضوی گذشته ایران هیچ ‌وقت برای تاریخ فراموش نمی‌ شود.‌

وی با اشاره به توسعه و صیانت موقوفات آستان قدس رضوی بیان داشت: امید است با توسعه فضاهای همکاری با جمهوری اسلامی ایران به چنین پیشرفتی دست یافته و موجبات اعتلای اندونزی را فراهم آوریم.

وزیر دین اندونزی خاطرنشان کرد: امید است که با راه ‌اندازی پرواز مستقیمی که به ‌زودی بین ایران و اندونزی برقرار می ‌شود روابط بیشتر از قبل شود و مردمان دو کشور نسبت به یکدیگر شناخت بیشتری پیدا کنند.

بصیونی درباره تناسبات فرهنگی و تعاملاتی که در بحث موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی برقرار است، افزود: تا امروز ارتباطی بین دو کشور در این خصوص برقرار نبوده است اما در نشستی که با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران داشتیم قرار است که تعاملاتی در این خصوص انجام پذیرد. 

کد مطلب 864473

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