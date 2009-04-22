مسائل فنی باعث تغییر نظر کادر فنی شد / اشتباه از من بود

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیابانگرد کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم به جز رقابتهای جام یادگار امام در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده بود اما عبدولی حریف وی علاوه بر کسب مدال طلای رقابتهای جوانان آسیا و جهان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و با توجه به تغییر تمرینات به دلیل تغییر قوانین نتوانسته بود در رقابتهای جام یادگار عملکرد خوبی داشته باشد.

وی گفت: تاکید می کنم که تنها مسائل فنی در کنار گذاشتن بیابانگرد نقش داشته و هیچ مسئله حاشیه ای دیگری در میان نبوده است. باز هم اعلام می کنم کادر فنی براساس مصلحت تیم تصمیم به برگزاری مسابقه انتخابی گرفت، زیرا هدف ما قهرمانی در آسیاست.