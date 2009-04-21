150 میلیارد سهم مشهد از اعتبارات قطار شهری است

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در رابطه با نیمهکاره ماندن مترو مشهد پس از چندین سال و بلاتکلیف ماندن آن توضیح داد: در سال 88 یک هزار و 37 میلیارد تومان برای قطار شهریها اختصاص یافت که سهم مترو مشهد همان 150 میلیارد تومان باقی مانده است.
وی یاد آور شد: در سال 87 یک هزار و 100 میلیارد تومان برای قطار شهری هشت کلان شهر کشور اختصاص یافت که سهم مشهد 150 میلیارد تومان بود و تا پایان سال 69 درصد آن تخصیص یافت.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه خطوط ریلی مترو سالهاست آماده شده ولی هنوز هیچ واگنی روی آن قرار نگرفته است خاطر نشان کرد: در گذشته عدم اولویتبندی و مدیریت مناسب در مورد متروی مشهد شهروندان را ناراضی و اعتبارات را بلا استفاده گذاشت.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی استاندار خراسان رضوی برای حل نهایی مشکل مترو این شهر قرارداد EPC را منعقد کرده و 20 میلیارد تومان اولیه آن را برای خرید واگن پرداخت کرده است و به زودی واگنهای خریداری شده آماده و روی ریلها قرار میگیرد.
