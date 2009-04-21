تصنیف کامل شاهنامه به روایت دو تار خراسان

فرزند مرحوم استاد حسین یگانه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : من حدود 40 سال است دو تار نوازی می کنم و در طول این مدت به این درک رسیده ام که موسیقی شمال خراسان به شکل بسیار عجیبی برای روایت شاهنامه مناسبت دارد . به همین دلیل از 10 سال قبل کار بر روی شاهنامه را آغاز کردم.

وی همچنین افزود : در حال حاضر من تمام شاهنامه از جمله روایتهای سیاوش، رستم و سهراب ، هفت خان رستم و...را همراه با دو تار شمال خراسان تصنیف کرده ام که در نوع خودش بی نظیر است .

این دوتار نواز در ادامه افزود : من پیش از این نیز اجراهای بسیاری از این نوع شاهنامه خوانی را در سراسر ایران به روی صحنه برده ام که با استقبال خوبی مواجه شده است .

یگانه همچنین در مورد ضبط این آثار گفت : برای ضبط مجموع این روایت ها که حدود 50 ساعت می شود صحبت هایی با صدا و سیمای استان خراسان انجام داده ام که تاکنون به جایی نرسیده است.