۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

تصنیف کامل شاهنامه به روایت دو تار خراسان

محمد یگانه دوتار نواز منطقه شمال خراسان تمامی شاهنامه را با دوتار تصنیف کرده است.

 فرزند مرحوم استاد حسین یگانه  با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : من حدود 40 سال است دو تار نوازی می کنم و در طول این مدت به این درک رسیده ام که موسیقی شمال خراسان به شکل بسیار عجیبی برای روایت شاهنامه مناسبت دارد . به همین دلیل از 10 سال قبل کار بر روی شاهنامه را آغاز کردم.

وی همچنین افزود : در حال حاضر من تمام شاهنامه از جمله روایتهای سیاوش،  رستم و سهراب ، هفت خان رستم و...را همراه با دو تار شمال خراسان تصنیف کرده ام که در نوع خودش بی نظیر است .

این دوتار نواز در ادامه افزود : من پیش از این نیز اجراهای بسیاری از این نوع شاهنامه خوانی را در سراسر ایران به روی صحنه برده ام که با استقبال خوبی مواجه شده است .

یگانه همچنین در مورد ضبط این آثار گفت : برای ضبط مجموع این روایت ها که حدود 50 ساعت می شود صحبت هایی با صدا و سیمای استان خراسان انجام داده ام که تاکنون به جایی نرسیده است.

