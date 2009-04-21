  1. هنر
  2. سایر
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

اساسنامه کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو تصویب شد

بر اساس مذاکرات روز دوشنبه روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو اساسنامه این کنفرانس به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو روز دوشنبه در باکو با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری، جمعی از نمایندگان مجلس آذربایجان و روسای کتابخانه‌های ملی 10 کشور عضو برگزار شد.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان در این کنفرانس ضمن اشاره به سرعت تولید علم در جهان گفت: باید با همکاری کتابخانه‌های ملی کشورهای منطقه با استفاده از همه فناوریها و روشهای نوین برای انتقال و اطلاع رسانی سریعتر یافته‌های علمی به محققان و پژوهشگران تلاش کنیم.

اشعری ضمن اشاره به اهمیت کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو در توسعه منطقه اکو گفت: این کنفرانس باید به گسترش و تحکیم ارتباطات کمی و کیفی کتابخانه‌های منطقه و در نتیجه آن توسعه علمی منطقه منجر شود تا در سایه این پیشرفت علمی شاهد ایفای نقش موثرتر کشورهای منطقه در جهان باشیم.

ابوالفضل گارایو وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان نیز در این کنفرانس به اهتمام ویژه الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به گسترش و توسعه شبکه کتابخانه‌های این کشور اشاره کرد و افزود: 20 میلیون دلار از طرف رئیس جمهوری آذربایجان برای خرید کتاب و اهدای آن به بیش از 4500 کتابخانه جمهوری آذربایجان اختصاص داده شده است.

وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان به 4 بار تغییر حروف الفبای ادبیات این کشور در طول قرن گذشته اشاره کرد و افزود: اهتمام مسئولین آذربایجان غنی کردن منابع کتابخانه‌ای به منظور حفظ میراث مکتوب و ادبیات آذربایجانی است.

جیلدیز باکاشوآ رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان نیز از ابتکار جمهور اسلامی ایران در راه اندازی این کنفرانس تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد شاهد افتتاح کتابخانه دیجیتال کتابخانه های منطقه اکو باشیم.

بر اساس اساسنامه تصویب شده نام این اجلاس "کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو " باشد. همچنین ترکیه به عنوان میزبان سومین نشست این کنفرانس در سال آینده انتخاب شد.

این کنفرانس امروز نیز با دو نشست صبح و بعد از ظهر در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ادامه دارد.

کد مطلب 864521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها