به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو روز دوشنبه در باکو با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری، جمعی از نمایندگان مجلس آذربایجان و روسای کتابخانه‌های ملی 10 کشور عضو برگزار شد.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان در این کنفرانس ضمن اشاره به سرعت تولید علم در جهان گفت: باید با همکاری کتابخانه‌های ملی کشورهای منطقه با استفاده از همه فناوریها و روشهای نوین برای انتقال و اطلاع رسانی سریعتر یافته‌های علمی به محققان و پژوهشگران تلاش کنیم.

اشعری ضمن اشاره به اهمیت کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو در توسعه منطقه اکو گفت: این کنفرانس باید به گسترش و تحکیم ارتباطات کمی و کیفی کتابخانه‌های منطقه و در نتیجه آن توسعه علمی منطقه منجر شود تا در سایه این پیشرفت علمی شاهد ایفای نقش موثرتر کشورهای منطقه در جهان باشیم.

ابوالفضل گارایو وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان نیز در این کنفرانس به اهتمام ویژه الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به گسترش و توسعه شبکه کتابخانه‌های این کشور اشاره کرد و افزود: 20 میلیون دلار از طرف رئیس جمهوری آذربایجان برای خرید کتاب و اهدای آن به بیش از 4500 کتابخانه جمهوری آذربایجان اختصاص داده شده است.

وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان به 4 بار تغییر حروف الفبای ادبیات این کشور در طول قرن گذشته اشاره کرد و افزود: اهتمام مسئولین آذربایجان غنی کردن منابع کتابخانه‌ای به منظور حفظ میراث مکتوب و ادبیات آذربایجانی است.

جیلدیز باکاشوآ رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان نیز از ابتکار جمهور اسلامی ایران در راه اندازی این کنفرانس تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد شاهد افتتاح کتابخانه دیجیتال کتابخانه های منطقه اکو باشیم.

بر اساس اساسنامه تصویب شده نام این اجلاس "کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو " باشد. همچنین ترکیه به عنوان میزبان سومین نشست این کنفرانس در سال آینده انتخاب شد.

این کنفرانس امروز نیز با دو نشست صبح و بعد از ظهر در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ادامه دارد.