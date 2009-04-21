حجم آب سدهای گلستان 58 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحسن حسینی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیته توزیع آب سدهای استان افزود: کاهش ریزشهای جوی، آب موجود در آبندان های استان را نیز نسبت به سال قبل 25 میلیون مترمکعب کاهش داده است.

وی اظهار داشت: حجم کل سدهای بزرگ مخزنی استان 254 میلیون متر مکعب بوده که اکنون میزان ذخیره آب در سدهای استان، 48 میلیون متر مکعب است.

وی خاطرنشان کرد: در سد آلاگل شاهد شدیدترین کاهش حجم آبگیری در سد آلاگل بوده و فقط هشت میلیون متر مکعب در مخزن 70 میلیون متر مکعبی این سد آب موجود است که نسبت به سال قبل 82 درصد کاهش یافته است.

به گفته حسینی، حجم آبگیری مخازن سد وشمگیر در تاریخ 15 فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 72 درصد، گلستان37 درصد، بوستان 80 درصد، اینچه برون 67 درصد و آلماگل 60 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: اعمال تدابیر صحیح در زمینه توزیع آب سدهای استان و رهاسازی به موقع آب سدها موجب کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می شود.

وی افزود: با اصلاح شبکه های فرسوده آب می توان از هدررفت این نعمت خدادادی جلوگیری کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: امسال حجم قابل توجهی از اعتبارات عمرانی را به سمت بهینه سازی کانال های انتقال آب سوق می دهیم و اطلاع رسانی، آموزش کشاورزان، اصلاح الگوی کشت، استفاده از محصولات کم آب طلب و مدیریت صحیح منابع موجود آب از کاهش خسارات در زمان بحران می کاهد.