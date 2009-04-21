10 جایگاه جدید CNG در آذربایجان شرقی افتتاح می شود‌

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجتبی فوقی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ایجاد جایگاههای جدید CNG تا نیمه اردیبهشت ماه امسال، تعداد جایگاههای فعال در آذربایجان شرقی به 116 واحد می رسد.
مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 57 جایگاه CNG تکمنظوره و دو منظوره در استان فعال هستند، تصریح کرد: شرکت گاز آذربایجان شرقی دارای سابقه فعالیت شایستهای است که بر همین اساس همواره تلاش کرده تا با استفاده از جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده این سابقه را به جایگاه مطلوبی رسانده و رضایت مردمی را کسب کند.
فوقی تصریح کرد: شرکت گاز آذربایجان شرقی با توجه به افزایش خودروهای گازسوز در استان و نیاز مبرم به استفاده از جایگاههای CNG همچنین برای جلوگیری از اذحام و ایجاد صفهای طولانی که وقت مردم را به هدر میدهد در صدد است که در نیمه نخست امسال 10 جایگاه تکمنظوره راهاندازی کند.
مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سه ماهه نخست پنج جایگاه و در سه ماهه دوم سال پنج جایگاه در نظر گرفته شده که برای راهاندازی آن برنامهریزی کردهایم، افزود: تمام توان و امکانات خود را به کار خواهیم گرفت که برای رفاه مردم استان در تمام شهرها با همکاری دستاندرکاران، این طرحها را در زمان مقرر تحویل دهیم.
فوقی اظهار داشت: 22 جایگاه تک منظوره و 20 جایگاه دو منظوره طی دو سال گذشته در منطق مختلف استان راهاندازی شده تا جوابگوی افزایش روزافزون خودروهای گازسوز باشد.
وی افزود: این تعداد جایگاه توانسته به 50 هزار خودروی گازسوز خدمات ارائه دهد که به این میزان اکتفا نکرده و تلاش شبانهروزی خدمتگزاران مردم در این شرکت،گسترش این جایگاهها برای راحتی مردم است.
مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در ادامه از انجام گفتگو و هماهنگی با بخش خصوصی برای ایجاد جایگاههای سوخت در استان خبر داد و گفت: با بخش خصوصی برای ایجاد چهار جایگاه CNG به توافق رسیدیم که مقدمات آن برای راهاندازی طی سال جاری آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه زمان سوختگیری خودروها از ۱۵۰دقیقه به ۱۵دقیقه کاهش یافته است، اظهار داشت: تمام برنامههای شرکت در این راستاست تا از معطلی مردم در زمان سوختگیری بکاهد بر همین اساس با راهاندازی جایگاههای جدید این زمان کوتاهتر نیز خواهد شد که یکی از اهداف ما در راستای تکریم اربابرجوع است.
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: به دلیل طولانی شدن زمان استعلام از سازمانها برای مشارکت بخش خصوصی در امر ایجاد جایگاهها، متاسفانه با کندی برنامهها روبهرو میشویم که امید است این تشریفات اداری کاهش پیدا کند.
وی افزود: از طرف دیگر وابسته بودن به واردات برخی اقلام از خارج از کشور برای فعالیت همچنین محدود بودن پیمانکارانی که باید دستگاهها و تجهیزات لازم را نصب کنند ما را دچار مشکل کرده است که باید این موانع رفع شود تا شتاب مناسب در برنامهها حاصل شود.
فوقی در ادامه گفت: از ابتدای سال گذشته بخشی از کارهای مربوط به راهاندازی و احداث جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده به شرکتهای استانی سپرده شده که در این زمینه کلاسهایی نیز برای آموزشهای لازم برگزار شده است.
وی افزود: با برگزاری کلاسهایی در زمینه احداث و نظارت بر نصب و انشعاب همچنین استفاده از جایگاهها و تجهیز آنها برای آموزشگیران،توانستیم گامهای بلندی در این راه برداریم که امید است به اهداف خود نائل شویم.
نظر شما