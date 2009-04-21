دو میلیارد ریال برای توسعه عمران شهری نیر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع اقبالی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی و عمرانی شهرداری این شهرستان اظهار داشت: این میزان اعتبار، جزو اعتبارات استانی، ملی و کمکهای تبصره 13 به شهرداریهای استان محسوب نخواهد شد.

وی اختصاص اعتبارات برای شهرداریهای استان را در چند سال اخیر چشمگیر عنوان کرد و افزود: مدیران استانی در سال گذشته نیز از محل تبصره 13 سه هزار و 500 میلیون ریال به شهرداری نیر کمک کرده بودند.

شهردار نیر با بیان اینکه این اعتبارات در رشد و توسعه عمران شهری این شهرستان تاثیر انکار ناپذیری داشته است، اضافه کرد: تداوم این روند در سال جاری نیز کمک خواهد کرد تا شاهد تحولات شهری و عمرانی در نیر باشیم.

وی اولویت امسال شهرداری نیر را آسفالت معابر، خیابانها و محلات و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم امسال اجرای کمربندی این شهرستان را که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، تسریع کنیم.

این مسئول همچنین با اشاره به پیشرفت 95 درصدی جایگاه سی.ان.جی شهرستان نیر خاطر نشان کرد: این جایگاه با نصب و راه اندازی تجهیزات فنی بزودی آماده بهره برداری خواهد شد.

اقبالی در ادامه از اجرای طرح پارک جنگلی "نوالار" نیر خبر داد و ابراز داشت: این پروژه در کنار منطقه گردشگری "بلاغلار" و در زمینی به مساحت بیش از 49 هکتار و با اعتبار اولیه یک میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد:هم اکنون طرح مطالعاتی جنگلکاری،‌ احداث استخر، ذخیره آب و سرویس بهداشتی این پروژه در 30 هکتار آغاز و بخشی از عملیات اجرایی آن نیز در حال پیگیری است.

شهردار نیر اجرا و بهره برداری از این طرح را زمینه ساز توسعه صنعت گردشگر منطقه دانست و یاد آور شد:

آبشار مصنوعی، اجرای طرحهای متنوع جنگلی، گذربندی،‌ احداث کمپ،‌ آلاچیق، و ... از جمله برنامه های پیش بینی شده در این پروژه می باشد.

وی در پایان تاکید کرد: احداث این پارک جنگلی و تفریحی در منطقه گردشگری "بلاغلار" در راستای جذب گردشگران داخلی و حتی خارجی بوده، که تحقق این مهم در رشد اقتصادی منطقه بسیار حیاتی می باشد.