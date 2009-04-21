۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

"روابط ایران و روسیه" منتشر شد

کتاب "روابط ایران و روسیه" به کوشش مهدی سنائی و دکتر جهانگیر کرمی در 366 صفحه از سوی مؤسسة مطالعات «ایراس» با همکاری دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر 17 مقاله از صاحب‌نظران و کارشناسان مختلف روابط ایران و روسیه است که هدف از گردآوری و ارائه آن، بررسی مبانی و موضوعات مختلف در روابط دو کشور و تحولات آن، به ویژه در دو دهة اخیر بوده است.

به این منظور، کوشش شده تا مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی (دوجانبه، منطقه ای و بین‌المللی) و نظامی دو کشور مورد بحث قرار گرفته و تصویری جامع از تعاملات تهران و مسکو خلال دو دهة اخیر به دست داده شود.

روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیش رو/ به قلم دکتر مهدی سنایی، نگاهی به روابط ایران و روسیه/ به قلم دکتر محمدتقی مختاری، مثلث روسیه، آمریکا و ایران/ به قلم سرگی پارسیویچ درژلوفسکی، عنصر بین المللی در روابط ایران و روسیه / به قلم دکتر سید محمد کاظم سجادپور، انرژی هسته ای در روابط ایران و روسیه / به قلم و. اورلف و آ. وینیکوف، روابط ایران و روسیه: تداوم یا تغییر / به قلم دکتر الهه کولایی، روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات افغانستان / به قلم دکتر نوذر شفیعی، گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه / به قلم محمود شوری، جایگاه ج. ا. ایران در سیاست خارجی روسیه/ به قلم علی باقر نعمتی، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه / به قلم مهدی صفری، همکاری های منطقه ای در روابط ایران و روسیه / به قلم راحله حدادی، آسیب شناسی روابط ایران و روسیه / به قلم داوود کیانی، ارتباطات ادبی ایران و روسیه/ به قلم دکتر کریمی مطهر، روابط فرهنگی ایران و روسیه/ به قلم دکتر بهرام امیراحمدیان، مناسبات اقتصادی ایران و روسیه/ به قلم نینا مامدوا، روابط تجاری ایران و روسیه از صفویه تا به امروز / به قلم دکتر بهرام امیراحمدیان و روابط نظامی ایران و روسیه / به قلم دکتر جهانگیر کرمی عنوانهای مقاله‌های این کتاب هستند. 
 


 

 

