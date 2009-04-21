"روابط ایران و روسیه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر 17 مقاله از صاحب‌نظران و کارشناسان مختلف روابط ایران و روسیه است که هدف از گردآوری و ارائه آن، بررسی مبانی و موضوعات مختلف در روابط دو کشور و تحولات آن، به ویژه در دو دهة اخیر بوده است.

به این منظور، کوشش شده تا مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی (دوجانبه، منطقه ای و بین‌المللی) و نظامی دو کشور مورد بحث قرار گرفته و تصویری جامع از تعاملات تهران و مسکو خلال دو دهة اخیر به دست داده شود.

روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیش رو/ به قلم دکتر مهدی سنایی، نگاهی به روابط ایران و روسیه/ به قلم دکتر محمدتقی مختاری، مثلث روسیه، آمریکا و ایران/ به قلم سرگی پارسیویچ درژلوفسکی، عنصر بین المللی در روابط ایران و روسیه / به قلم دکتر سید محمد کاظم سجادپور، انرژی هسته ای در روابط ایران و روسیه / به قلم و. اورلف و آ. وینیکوف، روابط ایران و روسیه: تداوم یا تغییر / به قلم دکتر الهه کولایی، روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات افغانستان / به قلم دکتر نوذر شفیعی، گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه / به قلم محمود شوری، جایگاه ج. ا. ایران در سیاست خارجی روسیه/ به قلم علی باقر نعمتی، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه / به قلم مهدی صفری، همکاری های منطقه ای در روابط ایران و روسیه / به قلم راحله حدادی، آسیب شناسی روابط ایران و روسیه / به قلم داوود کیانی، ارتباطات ادبی ایران و روسیه/ به قلم دکتر کریمی مطهر، روابط فرهنگی ایران و روسیه/ به قلم دکتر بهرام امیراحمدیان، مناسبات اقتصادی ایران و روسیه/ به قلم نینا مامدوا، روابط تجاری ایران و روسیه از صفویه تا به امروز / به قلم دکتر بهرام امیراحمدیان و روابط نظامی ایران و روسیه / به قلم دکتر جهانگیر کرمی عنوانهای مقاله‌های این کتاب هستند.





